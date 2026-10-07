Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebeple tırın kafasından çıkan dorse yola devrildi. Dorse park halindeki 3 aracın bulunduğu noktaya doğru devrilirken, araçlara yalnızca 2 santimetre kala durdu.

3 ARAÇ SON ANDA KURTULDU

Meydana gelen olayda araçlarda hasar oluşmazken, araç sahipleri yaşananları "Helal parayla alınan 3 araç, 4 santimetreyle devrilen tırdan kurtuldu" sözleriyle değerlendirdi. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, dorsenin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.