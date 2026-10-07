Yangın, Tahtakale Mahallesi Ispartakule’de öğle saatlerinde 03 Kuzey Yan Yol’da ilerleyen araçta çıktı. Motor bölümünden dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobili yol kenarına park etti. Bu sırada alevler otomobilin ön kısmını tamamen sardı. Çevrede bulunanlar alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. Alevlere teslim olan araç demir yığınına dönerken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Nahya’dan AK Partili belediye transferleri göndermesi: “Mansur bir ihtimal” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katıldığı gün Muhammed Nur Nahya’dan dikkat çeken bir video geldi. Belediye transferlerini tiye alan Nahya, İzmir için “İlk iki yıl dokunulmaz mazbata” derken finalde Mansur Yavaş’a “bir ihtimal” göndermesi yaptı.