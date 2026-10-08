Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı?

FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı?

UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar sürerken FIFA dünya sıralamasında da güncelleme yapıldı. A Milli Futbol Takımı'nın İtalya karşısında aldığı yenilginin ardından Türkiye'nin listede bulunduğu sıra yeniden şekillendi.

Kaynak: Diğer
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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 1

Uluslar Ligi mücadelesinde İtalya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, gruptaki mücadelesinde henüz puanla tanışamadı.

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 2

İtalya karşılaşmasının tamamlanmasının ardından milli takımın FIFA dünya sıralamasındaki konumu merak konusu oldu. Güncellenen listede Türkiye'nin yer aldığı sıra belli oldu.

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 3

1- İspanya 2007.86

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 4

2- Arjantin 1972.17

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 5

3- Fransa 1958.86

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 6

4- İngiltere | 1923.43

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5- Portekiz 1807.69

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 8

6- Brezilya 1806.51

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7- Fas 1805.34

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 10

8- Belçika 1779.17

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9- Hollanda 1778.61

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10- Meksika 1746.04

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11- Kolombiya 1733.25

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12- İsviçre 1722.46

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 15

13- Hırvatistan 1718.45

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 16

14- Almanya 1717.52

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 17

15- İtalya 1713.04

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 18

16- Amerika Birleşik Devletleri 1701.62

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 19

17- Japonya 1684.75

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 20

18- Senegal 1647.35

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 21

19- Norveç 1637.89

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 22

20- Uruguay 1634.45

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 23

21- Danimarka 1619.62

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 24

22- Avusturya 1600.66

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 25

23- İran 1597.31

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 26

24- Ekvador 1587.07

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 27

25- Mısır 1585.86

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 28

26- Avustralya 1580.52

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 29

27- Kanada 1579.16

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 30

28- Cezayir 1572.99

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 31

29- Fildişi Sahili 1569.32

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 32

30- Nijerya 1568.27

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FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı? - Resim: 33

31- TÜRKİYE 1563.54

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