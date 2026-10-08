Uluslar Ligi mücadelesinde İtalya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, gruptaki mücadelesinde henüz puanla tanışamadı.
FIFA dünya sıralamasında acı tablo: Türkiye kaçıncı?
UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar sürerken FIFA dünya sıralamasında da güncelleme yapıldı. A Milli Futbol Takımı'nın İtalya karşısında aldığı yenilginin ardından Türkiye'nin listede bulunduğu sıra yeniden şekillendi.Kaynak: Diğer
İtalya karşılaşmasının tamamlanmasının ardından milli takımın FIFA dünya sıralamasındaki konumu merak konusu oldu. Güncellenen listede Türkiye'nin yer aldığı sıra belli oldu.
1- İspanya 2007.86
2- Arjantin 1972.17
3- Fransa 1958.86
4- İngiltere | 1923.43
5- Portekiz 1807.69
6- Brezilya 1806.51
7- Fas 1805.34
8- Belçika 1779.17
9- Hollanda 1778.61
10- Meksika 1746.04
11- Kolombiya 1733.25
12- İsviçre 1722.46
13- Hırvatistan 1718.45
14- Almanya 1717.52
15- İtalya 1713.04
16- Amerika Birleşik Devletleri 1701.62
17- Japonya 1684.75
18- Senegal 1647.35
19- Norveç 1637.89
20- Uruguay 1634.45
21- Danimarka 1619.62
22- Avusturya 1600.66
23- İran 1597.31
24- Ekvador 1587.07
25- Mısır 1585.86
26- Avustralya 1580.52
27- Kanada 1579.16
28- Cezayir 1572.99
29- Fildişi Sahili 1569.32
30- Nijerya 1568.27