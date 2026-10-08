Kısmi emeklilik maaşı alırken aynı zamanda çalışmaya devam eden milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren kritik bir düzenleme yolda. 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni karara göre, emekli maaşının belirli bir oranından fazlasını alanların "hastalık parası" hakkı tamamen sona erecek.
Emeklilikte bir devir kapanıyor: 2027 yılında tamamen kesilecek
1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni karara göre, emekli maaşının belirli bir oranından fazlasını alanların hakkı Avrupa'da bir ülkede tamamen sona erecek.Kaynak: Diğer
Hak kaybı yaşamak istemeyenler için geri sayım başlarken, uzmanlardan "31 Aralık 2026" uyarısı geldi. İşte çalışan emekliler için hayati önem taşıyan yeni düzenlemenin tüm detayları...
ARTI49'da yer alan habere göre; Almanya'da kısmi emeklilik (Teilrente) maaşı alıp bir yandan da iş hayatına devam edenleri yakından ilgilendiren yeni bir döneme giriliyor. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni yasal düzenlemeyle birlikte, hastalık parası (Krankengeld) alabilme şartları baştan aşağı değişiyor.
Mevcut sistemde çalışanlar, emekli maaşlarının yüzde 99,99’unu kısmi emeklilik kapsamında alıp "tam emekli" statüsüne geçmedikleri için hastalık parası haklarını korumaya devam edebiliyordu.
Ancak Alman Emeklilik Sigortası’nın duyurduğu yeni karar, bu durumu ortadan kaldırıyor.
2027 yılı başından itibaren, hastalık parası güvencesinden yararlanmayı sürdürmek isteyen çalışanların kısmi emeklilik oranını en fazla yüzde 66,66 (tam maaşın üçte iki) seviyesinde tutması şart koşulacak.
Maaşının üçte ikisinden fazlasını kısmi emeklilik olarak çekenlerin hastalık parası hakkı ise anında kesilecek. Mevcut yasada olduğu gibi tam emekli maaşı alanların ise hastalık parası hakkı zaten bulunmuyor.
Sistem, çalışanların emekliliğe daha esnek bir geçiş yapmasını sağlarken bazı maddi avantajları da beraberinde getiriyor. Emeklilik yaşına ulaşan kişiler, maaşlarının tamamı yerine yüzde 10 ile yüzde 99,99 arasında bir oran belirleyebiliyor.
Kısmi emeklilikte çalışanlar sınırsız ek gelir elde etme imkanına sahip. Üstelik çalışırken yatmaya devam eden primler sayesinde yeni emeklilik puanları kazanılıyor ve ileride alınacak tam emekli maaşı her yıl 1 Temmuz itibarıyla otomatik olarak artıyor.
Ayrıca normal şartlarda öne çekilen her erken emeklilik ayı için yüzde 0,3 oranında kalıcı kesinti yapılırken, kısmi emeklilikte bu kesinti yalnızca talep edilen maaş dilimi üzerinden uygulanıyor ve büyük bir avantaj sağlıyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte yüzde 99,99 oranında kısmi emeklilik maaşı almak yine mümkün olacak ancak bu tercih artık hastalık parası güvencesi sağlamayacak.
Değişikliğin 2027 başından itibaren kendi adlarına geçerli olmasını ve hastalık parası hakkını korumak isteyenlerin, oran değişiklik başvurularını en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapması gerekiyor.
Rheinland Emeklilik Sigortası yetkilileri ise vatandaşları acele karar vermemeleri konusunda uyarıyor. Bazı işyeri emeklilik sistemlerinde ödemelerin yalnızca "tam emeklilik" durumunda yapıldığına dikkat çeken uzmanlar, yanlış bir oranın ek gelirleri sıfırlayabileceğini belirtiyor. Yetkililer, karar öncesinde mutlaka sağlık sigortası kurumlarıyla görüşülmesi tavsiyesinde bulunuyor.