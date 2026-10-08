Emeklilikte bir devir kapanıyor: 2027 yılında tamamen kesilecek

Sistem, çalışanların emekliliğe daha esnek bir geçiş yapmasını sağlarken bazı maddi avantajları da beraberinde getiriyor. Emeklilik yaşına ulaşan kişiler, maaşlarının tamamı yerine yüzde 10 ile yüzde 99,99 arasında bir oran belirleyebiliyor.