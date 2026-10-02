Kaynak: İHA

Zeytin hasat sezonu yaklaşırken, kaliteli zeytinyağı elde etmenin püf noktaları uzmanlar tarafından paylaşıldı. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oleolog Dr. Mücahit Kıvrak, kamuoyunda bilinen "erken hasat" kavramına açıklık getirerek, asıl hedefin "ideal hasat dönemi" olması gerektiğini vurguladı.

Kıvrak, geçmişte taş değirmenlerin kullanıldığı dönemlerde zeytin hasadı ve yağ üretiminin şubat ve mart aylarına kadar uzayabildiğini, ancak yapılan araştırmaların ardından sürecin daha erkene çekildiğini hatırlattı.

"TAM YEŞİLKEN TOPLAMAK İDEAL DEĞİL"

Zeytinin tamamen yeşil olduğu ilk dönemde polifenol ve uçucu bileşenlerin yüksek olabileceğini, ancak yağ bileşiminin henüz tam anlamıyla gelişmediğini ifade eden Dr. Mücahit Kıvrak, en dengeli dönemin "alacalı dönem" olduğunu bildirdi.

Zeytin olgunlaştıkça çekirdeğin etten ayrılmaya başladığını ve bunun en önemli olgunlaşma göstergelerinden biri olduğunu aktaran Kıvrak, ideal zamanı şu sözlerle tarif etti:

"Bizim erken hasattan esas kastımız ideal hasat dönemidir. Bu da zeytinin yeşilden pembeye döndüğü alacalı dönemdir. Zeytini pembe dönemde topladığınızda ağaçta hem yeşil hem de siyaha dönmeye başlayan taneler bulunuyor. Böylece sabit ve uçucu yağ bileşenleri açısından daha dengeli bir dönem yakalanıyor."

SAĞLIK DEPOSU "SKUALEN" OLGUNLAŞTIKÇA ARTIYOR

Zeytinyağının içinde bulunan faydalı bileşenlerden biri olan skualene de dikkat çeken Oleolog Dr. Mücahit Kıvrak, bu bileşiğin zeytinin olgunlaşmasıyla birlikte artış gösterdiğini ifade etti.

Kaliteli ve yüksek katma değerli zeytinyağı üretimi için yalnızca kulaktan dolma "erken hasat" söylemlerine odaklanılmaması gerektiğini hatırlatan Kıvrak, tarlalarda zeytinin olgunluk durumunun yakından takip edilerek tam zamanında toplanmasının şart olduğunu kaydetti.