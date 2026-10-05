Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya'ya konuk olacak. Bologna'da oynanacak zorlu karşılaşmada Ay-Yıldızlılar galibiyete alarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. İşte İtalya-Türkiye maçının tarihi, saati, yayıncısı ve muhtemel 11'leri...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 1

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya deplasmanına çıkıyor.

Gruptaki ilk üç maçından mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, Bologna'da oynanacak karşılaşmada kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

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İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 2

Futbolseverler, İtalya-Türkiye maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte İtalya-Türkiye maçına ilişkin tüm detaylar...

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İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 3

A MİLLİ TAKIM'DA ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK

A Milli Takım'da Belçika karşılaşmasında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, İtalya deplasmanında forma giyemeyecek. İki futbolcu da izinli olarak milli takım kampından ayrıldı.

Ayak parmağındaki ağrılar nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Orkun Kökçü de İtalya karşılaşmasında görev alamayacak.

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İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 4

TÜRKİYE GRUPTA İLK PUANLARININ PEŞİNDE

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı üç karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Türkiye, henüz puanla tanışamadı.

Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 yenilen ay-yıldızlılar, bir gol atıp kalesinde sekiz gol gördü. Milliler, grupta son sırada bulunuyor.

İtalya ise bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle topladığı 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 5

İTALYA İLE 18. RANDEVU

A Milli Takım, İtalya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 17 maçta Türkiye, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Söz konusu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar 11 gol kaydederken İtalya 33 gol attı.

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İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 6

İtalya mücadelesi, A Milli Takım'ın tarihindeki 658. karşılaşma, teknik direktör Vincenzo Montella'nın ise millilerin başındaki 40. maçı olacak.

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İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 7

SZYMON MARCINIAK DÜDÜK ÇALACAK

İtalya-Türkiye karşılaşmasında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek. Dördüncü hakem ise Karol Arys olacak.

VAR'da Piotr Lasyk, AVAR'da ise İsviçreli Lukas Fähndrich görev alacak.

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İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 8

A MİLLİ TAKIM'IN KALAN MAÇLARI

5 Ekim 21.45 | İtalya-Türkiye

12 Kasım 20.00 | Türkiye-Belçika

15 Kasım | Fransa-Türkiye

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İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 9

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tarih: 5 Ekim 2026 Pazartesi

Başlama saati: 21.45 (TSİ)

Stadyum: Renato Dall'Ara, Bologna

Yayın: ATV (canlı ve şifresiz)

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İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 10

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Tonali, Barella, Fagioli, S. Esposito, Kean, F. Esposito.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül.

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