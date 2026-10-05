İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

TÜRKİYE GRUPTA İLK PUANLARININ PEŞİNDE

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı üç karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Türkiye, henüz puanla tanışamadı.

Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 yenilen ay-yıldızlılar, bir gol atıp kalesinde sekiz gol gördü. Milliler, grupta son sırada bulunuyor.

İtalya ise bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle topladığı 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor.