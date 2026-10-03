Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası’nda etkili olan kar yağışı, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kendini iyice hissettirdi.
Yaz ve sonbahar aylarında doğal güzellikleri ve manzarasıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan yayla, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte yayladaki göç sezonu da sona erdi.
Avusor Yaylası’nda işletmecilik yapan Muhammet Kesici, kar yağışı nedeniyle faaliyetlerini durdurduklarını belirterek, “Kar yağışı etkili oldu. Sezonu kapatıyoruz.” dedi.