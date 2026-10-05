Yeniçağ Gazetesi
05 Ekim 2026 Pazartesi
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Yusuf Tekin öğrencilerin sorularını yanıtladı: YKS değişiyor mu?

Yusuf Tekin öğrencilerin sorularını yanıtladı: YKS değişiyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir liseyi ziyaret ederek öğrencilerin sorularına yanıt verdi. Tekin, "YKS'de değişiklik olacak mı?" sorusunu cevapladı.

Kaynak: AA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yusuf Tekin öğrencilerin sorularını yanıtladı: YKS değişiyor mu? - Resim: 1

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Haberimiz Olsun" projesinde pilot okul olan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

1 13
Yusuf Tekin öğrencilerin sorularını yanıtladı: YKS değişiyor mu? - Resim: 2

Öğrencilerin stüdyo ortamında kendilerinin hazırlayıp sunduğu bültene konuk olan Tekin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA YouTube, TRT EBA ve Bakanlık sosyal medya hesaplarında yayınlanan programda gençlerin yönelttiği sorularına cevap verdi.

2 13
Yusuf Tekin öğrencilerin sorularını yanıtladı: YKS değişiyor mu? - Resim: 3

Tekin, şu anda ilkokullarda 1, 2 ve 3'lerde, ortaokullarda 5, 6 ve 7'lerde, liselerde 9, 10 ve 11. sınıflarda yeni müfredatın uygulandığını dile getirdi.

3 13
Yusuf Tekin öğrencilerin sorularını yanıtladı: YKS değişiyor mu? - Resim: 4

Bu yıl özellikle "oyun" üzerine odaklandıklarını aktaran Tekin, çocuk oyunlarını, birçok parametreyle beraber eğitim öğretim açısından da kullanabilecekleri bir enstrüman haline dönüştürdüklerini vurguladı.

4 13
Yusuf Tekin öğrencilerin sorularını yanıtladı: YKS değişiyor mu? - Resim: 5

Tekin, okullarda, bu oyunların hangi mantıkla, neye odaklanarak, nasıl eğitimin bir parçası olacağını açıklamak üzere de bir politika belgesi hazırlayarak yayımladıklarını anımsattı.

5 13
Yusuf Tekin öğrencilerin sorularını yanıtladı: YKS değişiyor mu? - Resim: 6

Öğrencilerin, "Gelecek yıl bizi nasıl bir YKS bekliyor?" sorusu üzerine Tekin, bu konuda yalan, yanlış ve art niyetli haberlerin çokça yayıldığını gördüklerini ifade etti.

6 13
Yusuf Tekin öğrencilerin sorularını yanıtladı: YKS değişiyor mu? - Resim: 7

Her gittiği okulda öğrencilerden sorular geldiğini belirten Tekin, bu yıl 12. sınıfa giden öğrenciler için sınav sorularında hiçbir değişiklik olmayacağını, ilk kez gelecek eğitim öğretim yılında yeni müfredata göre sorular yöneltileceğini aktardı.

7 13
Yusuf Tekin öğrencilerin sorularını yanıtladı: YKS değişiyor mu? - Resim: 8

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu yıl 11. sınıf olanlar, 12. sınıfa geçtiğinizde değişen tek bir şey var. Senin müfredatından soru soracağım.

8 13
Yusuf Tekin öğrencilerin sorularını yanıtladı: YKS değişiyor mu? - Resim: 9

Başka hiçbir şey değişmiyor. MEBİ'de, EBA'da hem üniversiteye giriş hem liselere geçiş sınavı için yeterince hazırlık materyali var.

9 13
Yusuf Tekin öğrencilerin sorularını yanıtladı: YKS değişiyor mu? - Resim: 10

Değişecek tek şey, onun müfredatı farklıydı, senin müfredatın farklı.

10 13
Yusuf Tekin öğrencilerin sorularını yanıtladı: YKS değişiyor mu? - Resim: 11

Ona sorduğumuz bazı sorular senin müfredatında olmayacak.

11 13
Yusuf Tekin öğrencilerin sorularını yanıtladı: YKS değişiyor mu? - Resim: 12

Sınavın ne sistemi değişecek ne usulü, değişiklik yok.

12 13
Yusuf Tekin öğrencilerin sorularını yanıtladı: YKS değişiyor mu? - Resim: 13

Her yıl müfredattan soruyorduk, şimdi senin müfredatından soracağız."

13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro