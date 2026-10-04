Kaynak: İHA

3 Ekim Türk Dünyası Günü kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. İstanbul'un simge yapılarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu özel günün hissettirdiği birlik ve beraberlik ruhunu simgelemek amacıyla turkuaz renkle ışıklandırıldı.

Gece saatlerinde gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmasıyla köprü, Boğaz üzerinde dikkat çekici ve estetik bir görünüme kavuştu.

GÖRSEL ŞÖLEN KANDİLLİ SAHİLİNDEN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul halkının ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken renk değişimi, Boğaz'ın en güzel seyir noktalarından biri olan Kandilli sahilinden takip edildi.

Ahmet Emin Şentürk'ün aktardığı bilgilere göre; Türk dünyasının ortak değerlerini ve kültürel bağlarını simgeleyen turkuaz rengin köprü üzerindeki eşsiz yansıması, Kandilli sahilinden çekilen görüntülerle kayıtlara geçti.