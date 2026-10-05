Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için belirleyici olmayı sürdürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam farkını alıyor.
Emeklinin 3 aylık maaş zam farkı belli oldu
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 ocak ayı zam oranı için belirleyici olan enflasyon verisi açıklandı. Maaş zam farkını belirleyen 3 aylık zam farkı oranı ortaya çıktı. İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk beş ayında; Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs'ta yüzde 1,71 enflasyon farkı belirlenmişti.
Haziran ayında yüzde 0.99 enflasyon farkı ile beraber SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 17,76 oran netleşirken, memurlar için yüzde 13,52 enflasyon farkı olmuştu.
En düşük maaşın 20 bin TL’ye eşitlenmesi ile yüzde 17,76 emekli aylığı 23 bin 552 TL gelmişti.
Temmuz-Aralık dönemi enflasyon rakamları ise merakla bekleniyordu. TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon verisiyle emeklilerin alacağı 3 aylık maaş zam farkı ortaya çıktı.
Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,78, ağustos ayı aylık yüzde 1,84 enflasyon farkı gelmişti. Eylül ayında ise TÜİK yüzde 1,84 olarak açıkladı.
YENİÇAĞ olarak açıklanan 3 aylık enflasyon farkına göre emekli ve memur maaş farklarını hesapladık.
3 aylık enflasyon farkı yüzde 5,57 çıktı. Bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5,56 enflasyon farkını 3 aylık olarak almış oldu.
Bu orana göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşına 3 aylık enflasyon farkı eklenince bu oranın 24.861 TL’ye yükselmesi gerekiyor.
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