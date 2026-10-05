Yeniçağ Gazetesi
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E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Emeklinin 3 aylık maaş zam farkı belli oldu

Emeklinin 3 aylık maaş zam farkı belli oldu

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 ocak ayı zam oranı için belirleyici olan enflasyon verisi açıklandı. Maaş zam farkını belirleyen 3 aylık zam farkı oranı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Kaynak: Haber Merkezi
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Emeklinin 3 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 1

Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için belirleyici olmayı sürdürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam farkını alıyor.

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Emeklinin 3 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 2

TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk beş ayında; Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs'ta yüzde 1,71 enflasyon farkı belirlenmişti.

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Emeklinin 3 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 3

Haziran ayında yüzde 0.99 enflasyon farkı ile beraber SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 17,76 oran netleşirken, memurlar için yüzde 13,52 enflasyon farkı olmuştu.

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Emeklinin 3 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 4

En düşük maaşın 20 bin TL’ye eşitlenmesi ile yüzde 17,76 emekli aylığı 23 bin 552 TL gelmişti.

Temmuz-Aralık dönemi enflasyon rakamları ise merakla bekleniyordu. TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon verisiyle emeklilerin alacağı 3 aylık maaş zam farkı ortaya çıktı.

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Emeklinin 3 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 5

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,78, ağustos ayı aylık yüzde 1,84 enflasyon farkı gelmişti. Eylül ayında ise TÜİK yüzde 1,84 olarak açıkladı.

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Emeklinin 3 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 6

YENİÇAĞ olarak açıklanan 3 aylık enflasyon farkına göre emekli ve memur maaş farklarını hesapladık.

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Emeklinin 3 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 7

3 aylık enflasyon farkı yüzde 5,57 çıktı. Bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5,56 enflasyon farkını 3 aylık olarak almış oldu.

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Emeklinin 3 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 8

Bu orana göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşına 3 aylık enflasyon farkı eklenince bu oranın 24.861 TL’ye yükselmesi gerekiyor.

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Emeklinin 3 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 9

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