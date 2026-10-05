Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Öyle bir gelin ayakkabısı seçti ki... Damat düğünü son dakika iptal etti

Öyle bir gelin ayakkabısı seçti ki... Damat düğünü son dakika iptal etti

Düğününe 3 gün kala seçtiği gelin ayakkabısı yüzünden nişanlısıyla tartışan genç kadın, aldığı sert mesajla terk edildi.

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Öyle bir gelin ayakkabısı seçti ki... Damat düğünü son dakika iptal etti - Resim: 1

Düğün hazırlıkları sırasında gelin ayakkabısı tercihi yüzünden nişanlısıyla tartışma yaşayan genç kadın, nikaha üç gün kala terk edildiğini belirten mesajlaşma görsellerini sosyal medyada paylaştı. Yaklaşan düğün öncesinde yaşanan bütçe anlaşmazlığı ve ardından gelen ayrılık kararı, platformlarda geniş yankı uyandırdı.

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Öyle bir gelin ayakkabısı seçti ki... Damat düğünü son dakika iptal etti - Resim: 2

Gelin adayının paylaştığı ekran görüntülerinde, nişanlısının tercih edilen ayakkabının maliyetine tepki göstererek ilişkiyi sonlandırdığı görüldü. Mesajda, harcama tutarının ev geçindirme konusundaki kaygıları artırdığı ifade edilirken, takılan ziynet eşyalarının da iade edilmesi talep edildi.

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Öyle bir gelin ayakkabısı seçti ki... Damat düğünü son dakika iptal etti - Resim: 3

Çekildiği üzüntülü bir fotoğrafla birlikte süreci aktaran genç kadın, karar karşısındaki şaşkınlığını ifade ederken sosyal medya kullanıcıları da konuyla ilgili farklı görüşler paylaştı.

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Öyle bir gelin ayakkabısı seçti ki... Damat düğünü son dakika iptal etti - Resim: 4

Bir kısım kullanıcı yaşanan harcama anlaşmazlığında erkek tarafının kaygılarını haklı bulurken, diğer bir kesim ise nikah öncesinde bir ayakkabı nedeniyle ilişkinin bitirilmesinin ağır bir karar olduğunu savundu.

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Öyle bir gelin ayakkabısı seçti ki... Damat düğünü son dakika iptal etti - Resim: 5
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