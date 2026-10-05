Düğün hazırlıkları sırasında gelin ayakkabısı tercihi yüzünden nişanlısıyla tartışma yaşayan genç kadın, nikaha üç gün kala terk edildiğini belirten mesajlaşma görsellerini sosyal medyada paylaştı. Yaklaşan düğün öncesinde yaşanan bütçe anlaşmazlığı ve ardından gelen ayrılık kararı, platformlarda geniş yankı uyandırdı.
Öyle bir gelin ayakkabısı seçti ki... Damat düğünü son dakika iptal etti
Düğününe 3 gün kala seçtiği gelin ayakkabısı yüzünden nişanlısıyla tartışan genç kadın, aldığı sert mesajla terk edildi.Haber Merkezi
Gelin adayının paylaştığı ekran görüntülerinde, nişanlısının tercih edilen ayakkabının maliyetine tepki göstererek ilişkiyi sonlandırdığı görüldü. Mesajda, harcama tutarının ev geçindirme konusundaki kaygıları artırdığı ifade edilirken, takılan ziynet eşyalarının da iade edilmesi talep edildi.
Çekildiği üzüntülü bir fotoğrafla birlikte süreci aktaran genç kadın, karar karşısındaki şaşkınlığını ifade ederken sosyal medya kullanıcıları da konuyla ilgili farklı görüşler paylaştı.
Bir kısım kullanıcı yaşanan harcama anlaşmazlığında erkek tarafının kaygılarını haklı bulurken, diğer bir kesim ise nikah öncesinde bir ayakkabı nedeniyle ilişkinin bitirilmesinin ağır bir karar olduğunu savundu.