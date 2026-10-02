Kaynak: İHA

Türkiye'nin ilk su altı arama kurtarma derneği ve AFAD akrediteli Türkuaz Arama Kurtarma Derneği Başkanı Deniz Temel, özel bir davet üzerine ekibiyle birlikte Diyarbakır'a gitti. Kadim tarihiyle öne çıkan Eğil ilçesinde Dicle Baraj Gölü'ne dalış yapan Temel, su altında kalan tarihi yapılar ve mezarların başında dua ederek o anları su altı kameralarıyla kayda aldı.

SULAR ALTINDA KALAN İNANÇ VE KÜLTÜR MİRASI

Dalış gerçekleştirilen rotada Hz. Elyesa ve Hz. Zülkif peygamberlerin eski türbe ile cami alanları, Lala Kasım Medresesi, Tekke Mahallesi mezarlığı ve kaya mezarları yer aldı. 1995 yılında baraj sularının yükselmesi öncesinde peygamber kabirleri Nebi Harun Tepesi'ne nakledilmiş, ancak tarihi mimari yapılar ve kaya mezarları su altında kalmıştı.

EĞİTİM VE GÖRSELLİK AMAÇLI ÖZEL DALIŞ

Sualtındaki deneyimlerini aktaran Deniz Temel, 25 yıldır arama kurtarma amacıyla çoğunlukla kapalı ve karanlık sularda görev yaptıklarını belirtti. Eğil'de 2 bin 400 yıllık saklı bir tarihin izlerini sürmek için davet üzerine bölgeye geldiklerini ifade eden Temel, su altındaki cami, medrese, hamam ve kaya mezarlarının bütünlüğünü koruyarak sağlam bir şekilde durduğunu vurguladı. "Peygamberler şehri" olarak anılan Eğil'in hem tarihi hem de kültürel açıdan mutlaka görülüp gezilmesi gerektiğini söyledi.