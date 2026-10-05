Çin’de üretilecek olan model, 15 bin euronun altındaki iddialı başlangıç fiyatı ve şehir içi kullanıma odaklanan pratik çözümleriyle bütçe dostu elektrikli araç segmentinde yeni bir dönem başlatıyor.
Ehliyetsiz kullanılabilecek ve fiyatı çok ucuz: Dacia yeni elektrikli canavarını tanıttı
Dacia, mikromobilite pazarında dengeleri değiştirecek yeni elektrikli konsepti Hipster’ı 2027 yılında seri üretime geçirmeye hazırlanıyor.Haber Merkezi
Romen üretici Dacia, elektrikli araç pazarında erişilebilirliği artırma hedefi doğrultusunda yeni şehir otomobili Hipster için çalışmalarını hızlandırdı. Markanın mevcut giriş seviyesi modeli Spring’in altında konumlandırılacak olan bu mikro araç, 2027 yılında yollarla buluşacak.
Renault Grubu’nun Temmuz 2026’da Spring üretimini sonlandırdığı Çin’deki eGT New Energy Automotive tesisinde üretilmesi planlanan otomobil, Avrupa pazarında L7e (ağır dört tekerlekli motosiklet) kategorisi standartlarına uygun olarak geliştiriliyor.
MALİYETİ DÜŞÜREN ÖZEL STRATEJİLER
Renault ve Dacia yönetimi, modelin satış fiyatını 15 bin euronun altında tutabilmek amacıyla ürün tanımını baştan aşağı revize etti. Maliyet baskısını optimize etmek ve uygun fiyat etiketine ulaşmak adına izlenen temel adımlar şu şekilde öne çıkıyor:
Mevcut Bileşenlerin Kullanımı: Üretim maliyetlerini en aza indirmek için eski nesil Spring modeline ait motor, batarya ve şasi elemanlarından maksimum seviyede faydalanılıyor.
Farklı Gövde ve Sınıf Seçenekleri: 4 kişilik L7e versiyonunun yanı sıra, daha hafif yapıya sahip ve bazı ülkelerde ehliyetsiz ya da küçük yaştaki sürücülerce kullanılabilen 2 kişilik L6e kategorisi üzerinde de teknik çalışmalar yürütülüyor.
Ekonomik Batarya Kimyası: Aracın maliyet yapısını belirleyen en önemli bileşen olan batarya kapasitesinin 15 kWsa civarında tutulması ve LFP (Lityum Demir Fosfat) gibi uygun maliyetli bir kimyasal altyapıyla sunulması planlanıyor.
TEKNİK LİMİTLER VE TASARIM DETAYLARI
L7e regülasyonları gereği bataryası hariç ağırlığı 450 kg ile sınırlandırılan model, 20 beygir güç üreten motoruyla maksimum 90 km/s hıza ulaşabiliyor.
Dacia Tasarım Direktörü David Durand, Citroen Ami örneğindeki plastik gövde panellerinin çelik panellere kıyasla daha yüksek maliyet çıkardığını, bu sebeple Çinli mühendislik ekibinin araç ağırlığını düşürürken üretim maliyetini koruyacak özel çözümler geliştirdiğini ifade ediyor.
Patent çizimleri sızdırılan seri üretim versiyonu, 2025 yılında sergilenen konsept modelin tasarım diline büyük oranda sadık kalıyor.
3.0 metre uzunluğa, 1.55 metre genişliğe ve 1.53 metre yüksekliğe sahip olan modelde, konseptteki iki parçalı bagaj kapağı yerini yana doğru açılan tek parça bir yapıya bıraktı.
Yan camları ikiye bölünmüş bir mimari sunarken, alt kısım Citroen Ami modelinde olduğu gibi yukarı doğru katlanarak açılıyor.
Dongfeng, Nissan ve Renault ortaklığıyla Şiyan fabrikasındaki üretim kapasitesini korumayı amaçlayan proje, üst yönetimin son onayının ardından 2027'de yollara çıkacak.