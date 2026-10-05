Ehliyetsiz kullanılabilecek ve fiyatı çok ucuz: Dacia yeni elektrikli canavarını tanıttı

Farklı Gövde ve Sınıf Seçenekleri: 4 kişilik L7e versiyonunun yanı sıra, daha hafif yapıya sahip ve bazı ülkelerde ehliyetsiz ya da küçük yaştaki sürücülerce kullanılabilen 2 kişilik L6e kategorisi üzerinde de teknik çalışmalar yürütülüyor.