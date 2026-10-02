Kaynak: İHA

Türkiye'nin en önemli fındık üretim merkezlerinden biri olan Sakarya'da üreticilerin zorlu mesaisi devam ediyor. Hendek ilçesinin yüksek rakımlı mahallelerinde bahçelerden toplanan ürünler harmana indirilerek ayıklama ve kurutma işlemlerine başlandı.

Bölgede yüksek rakım ve yağışlı seyreden hava şartları nedeniyle fındık işleme süreçlerinin Sakarya geneline kıyasla daha geç başladığı bildirildi.

YAĞIŞLAR KALİTEYİ VE RANDIMANI YÜKSELTTİ

Bu yıl seyreden hava şartlarının rekolte ve kaliteye olan etkisini değerlendiren üreticiler, yağışların iç doluluğunu ve randımanı olumlu yönde etkilediğini vurguladı. Kurak geçen yıllara kıyasla bu sezon daha kaliteli bir ürün elde edildiği kaydedildi.

Bölge fındığının genel durumunu ve boyut yapısını değerlendiren üretici Hüseyin İrme, rakım ve hava şartlarının süreci doğrudan etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bölgemizin rakımları yüksek olduğu için süreç böyle gelişti. Hava şartları da bayağı bir etkiledi. Fındık bu sene küçük, normal ve en büyük boy olarak 3 türlü. Bu seneki fındığın kalitesi çok güzel."

54-55 RANDIMAN BEKLENTİSİ: "İÇLERİ MÜKEMMEL AMA DELİK ÇOK"

Yağışların kaliteye sağladığı faydanın yanı sıra zararlı mücadelesini zorlaştırdığına dikkat çekildi. İlaçlama yapılmasına rağmen yağışlı havanın etkisiyle "delikli fındık" oranında artış yaşandığı ve bu durumun harmanlarda yoğun bir ayıklama mesaisi doğurduğu aktarıldı.

Harman başında delikli ve çürük fındıkları temizleyen üretici Mehmet Kazın ise beklentilerini şu sözlerle paylaştı:

"Deliklerini ve çürüklerini temizliyoruz. Kalite olarak delikli olanlar harici mükemmel, içleri güzel. Randımanı 54-55 gelir ama çok delik var. Havalar yağışlı gittiği için ilaç atsak da delik oranı yüksek kaldı. Yine de yağmur yağınca kalitesi daha üstün oluyor, kurak gidince iyi olmuyor."