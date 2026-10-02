Kaynak: İHA

Türkiye'nin lezzet başkentlerinden Afyonkarahisar, gastronomi tutkunlarını bir araya getiren dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. VIII. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali, Afyon Motor Sporları Merkezi’nde düzenlenen coşkulu törenle kapılarını açtı. Etkinliğe damga vuran en önemli gelişme ise Guinness Rekorlar Kitabı hedefiyle kurulan dev sofra oldu.

81 İLİN BİNİ AŞKIN LEZZETİ TEK SOFRADA

Anadolu'nun zengin mutfak kültürünü ve "Anadolu’dakiler Projesi"ni bir araya getiren organizasyonda; Hitit, Frig ve Osmanlı mutfaklarından esintiler sunuldu. 81 ilin yaklaşık bin farklı geleneksel yemeğinin yer aldığı sofra, 81 metre çapında ve toplam 257 metre uzunluğunda tasarlandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz damak tatları, festival ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.

21 ÜLKEDEN DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFLER GELDİ

Kentin son iki yıldır gastronomi festivallerinde Guinness rekorlarına imza attığına dikkat çekilirken, bu yılki organizasyona 21 farklı ülkeden dünyaca ünlü şefler ve mutfak profesyonelleri katılım sağladı. Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş ve Belediye Başkanı Burcu Köksal, Türkiye'nin gastronomi zenginliğini dünya sahnesine taşıyan bu dev rekor denemesinden dolayı büyük gurur duyduklarını dile getirdi.

REKOR SONUCU İÇİN GÖZLER GUINNESS GÖZLEMCİLERİNDE

Festival alanında hazır bulunan yetkili Guinness gözlemcileri tarafından yapılan inceleme ve ölçümlerin ardından, resmi rekor sonucunun günün ilerleyen saatlerinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.