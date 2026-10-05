Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, suç ve suçlularla mücadelenin sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade ederek, 2026 yılının ilk 9 ayında 16 farklı ülkeden 294 kişinin Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

9 AYDA 294 SUÇLU TÜRKİYE’YE İADE EDİLDİ

Yurt dışına kaçan suçluların yakalanarak Türkiye'ye getirilmeleri için tüm imkanların seferber edildiğinin altını çizen Gürlek, Adalet Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde iade süreçlerini yakından takip ettiğini belirterek, geçen 3 aylık süreçte de bu kararlılıktan taviz verilmediğini söyledi.

SON 3 AYDA 16 ÜLKEDEN 89 KİŞİ GETİRİLDİ

1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini duyuran Gürlek, bu kişilerin 48'inin Gürcistan'dan, 12'sinin Almanya'dan, 10'unun Yunanistan'dan, 3'ünün ise İngiltere'den Türkiye'ye getirildiğini ifade etti.

Gürlek, "Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın; teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız" dedi.

Gürlek, yaptığı paylaşımın tamamında şunları söyledi,

"SUÇLULAR İÇİN KAÇACAK YER YOKTUR. TÜRK ADALETİ ER YA DA GEÇ GEREĞİNİ YAPACAKTIR!

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın liderliğinde, suç ve suçlularla mücadelemizi sınırlarımızın ötesinde de aynı kararlılıkla sürdürüyor; yurt dışına kaçanların yakalanarak Türkiye’ye getirilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü, İçişleri Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalarla yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip ediyoruz. 1 Temmuz’da, “Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler.” demiştik. Aradan geçen üç ayda da bu kararlılığımızdan taviz vermedik. 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye’ye iade edildi. Bunların 48’i Gürcistan’dan, 12’si Almanya’dan, 10’u Yunanistan’dan, 3’ü ise İngiltere’den ülkemize getirildi. Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye’ye getirilen toplam kişi sayısı 294’e ulaştı. Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken; Almanya’dan 67, Yunanistan’dan 19, Karadağ’dan 9, Bulgaristan’dan 8 ve İngiltere’den 5 kişi getirildi. Uluslararası adli iş birliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye ve haklı iade taleplerimize verilen karşılığı dikkate almaya devam edeceğiz. Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın; teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız."