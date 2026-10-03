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GiboKocaeli'nin Darıca ilçesindeki özel hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından 4 gibon, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Hayvanların uzun yıllardır bakımını yapan Tuğçe Nur Bostancı ise onlardan ayrılmamak için hayatında önemli bir değişikliğe gitti.

Bostancı, Kocaeli'den İzmir'e taşınarak yapılan görüşmelerin ardından İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda çalışmaya başladı.

"ARKALARINDAN BAKIP EL SALLAYAMAZDIM"

Bostancı, gibonlardan ayrılmayı istemediğini belirterek, "Onların arkasından bakıp el sallayamazdım. İyi ki geldim ve iyi ki hala onlarla birlikteyim" dedi.

YENİ YUVALARINA ALIŞTILAR

Gibonların ilk geldiklerinde daha sakin olduklarını ve şarkı söylemediklerini anlatan Bostancı, zamanla yeni yaşam alanlarına alıştıklarını söyledi.

Bostancı, "Şimdi her sabah onların şarkılarını dinliyoruz. Bu, onların 'bu alan artık bizim yuvamız' demesinin şekli" ifadelerini kullandı.

Gibonlarla arasında güçlü bir bağ olduğunu belirten Bostancı, "Ben onlar için hayatımı değiştirdim, onların peşinden geldim" dedi.