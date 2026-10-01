Kaynak: İHA

Bayburt’un Uğrak köyünden 77 yaşındaki İsmail Çeçen, emekliliğinin ardından evinin içerisindeki samanlığı elektrik atölyesine dönüştürerek komşularının bozulan eşyalarını ücretsiz tamir ediyor.

Kış aylarını İstanbul’da, yaz mevsimini ise köyünde geçiren 5 çocuk babası Çeçen, köyüne geldiğinde soluğu atölyesinde alıyor. Çevre köylerden gelen tamir taleplerini de geri çevirmeyen Çeçen, yaptığı iş karşılığında herhangi bir ücret kabul etmiyor.

TAMİR İŞİNİ KENDİ KENDİNE ÖĞRENDİ

Çocukluk yıllarında ailesiyle çiftçilik yapan Çeçen, askerlik öncesinde Bayburt’ta inşaatlarda çalıştı. Askerliğinin ardından 1973’te Fransa’ya giden Çeçen, yaklaşık 20 yıl boyunca inşaat sektöründe çalıştıktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yaptı.

Hem Türkiye’den hem de Fransa’dan emekli olan Çeçen, emeklilik döneminde kendisine bir uğraş edinmek için samanlık olarak kullanılan “merek”i kendi imkanlarıyla düzenleyerek elektrik atölyesine çevirdi.

Kettle, davul fırın ve çeşitli elektrikli ev eşyalarını tamir eden Çeçen, ihtiyaç duyduğu parça ve malzemeleri de zaman zaman kendi imkanlarıyla karşılıyor.

Çeçen, herhangi bir çıraklık eğitimi veya kurs almadığını, tamir işlerini merakı ve deneme-yanılma yöntemiyle öğrendiğini belirterek şöyle konuştu:

“Hobi olarak, merek denilen samanlığa bu düzeni komşularıma faydalı olayım diye kurdum. Elimden geldiği kadar bütün vatandaşlara faydalı olmaya çalışıyorum. Ne getirirseler hepsini tamir ediyorum. Bedelsiz, karşılıksız bir şekilde yapıyorum. Kimseden bir şey aldığım yok, almam.”

“BOZA BOZA ÖĞRENDİM”

İlkokul mezunu olduğunu söyleyen Çeçen, tamir işini tamamen kendi çabasıyla öğrendiğini ifade etti.

Çeçen, “Ne çıraklık eğitimim var ne de kimseden öğrendim. Hep kendi isteğim, kendi arzum, kendi çabamla buralara geldim. Bazı şeyleri boza boza öğrendim. Herhangi bir okul okumadım, herhangi bir kursa gitmedim, bir kişinin yanında bu işi kesinlikle öğrenmedim” dedi.

Atölyesinde gerektiğinde parça ve malzemeleri de evinden getirdiğini anlatan Çeçen, yaptığı tamirlerden herhangi bir maddi beklentisinin olmadığını vurguladı.

“KENDİME BİR UĞRAŞ EDİNDİM”

Atölyedeki çalışmalarının günlük hayatının bir parçası haline geldiğini belirten Çeçen, emeklilik dönemini bu işle değerlendirdiğini söyledi.

Çeçen, “Bu yaştan sonra yapacağımız bir şey yok. Benim için bu uğraş olmuş oldu. Seviyorum, işimi çok seviyorum. Çeşit çeşit malzemem var. Böyle uğraşıp gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çeçen, komşusunun bıraktığı bir kettle’ı da tamir ettiğini belirterek, “Kendisini görmedim, dün bırakmış gitmiş. Kettle’ın burada tamiratını yaptım. Biraz sonra gelir alır” diye konuştu.

EŞİ DE ATÖLYENİN SAMANLIĞA TAŞINMASINDAN MEMNUN

Çeçen’in 56 yıllık hayat arkadaşı Safiye Çeçen de eşinin emekli olduktan sonra çalışmayı bırakmadığını ve tamir işlerini hobi olarak yaptığını söyledi.

Eşinin gün boyunca atölyesinde çalıştığını belirten Safiye Çeçen, “Fransa’dan emekli olduktan sonra ben çalışmasını istemedim, bu onun hobisi. O çalışmak istedi, samanlığı kendine iş yeri yaptı. Akşama kadar burada, işi bitince gelip dinleniyor. Ertesi gün yine aynı devam ediyor” dedi.

Daha önce tamir için kullandığı malzemelerin evin içine dağıldığını anlatan Safiye Çeçen, atölyenin samanlığa taşınmasıyla kendisinin de rahatladığını ifade etti.

Çeçen, “Atölyemiz evin içindeydi. Orada biraz bunalıyordum. Girişteydi, eve dökülüyordu. Burada dökülsün, bana ne. Kendisi temizliyor. ‘Ben oraya taşınayım, sen de kurtar’ dedi. Taşındı buraya, Allah razı olsun” diye konuştu.

“BİR İSMAİL BİR KÖY”

İsmail Çeçen’in yaptığı tamirler zamanla köyde duyulunca vatandaşlar bozulan eşyalarını kapısına bırakmaya başladı.

Safiye Çeçen, bazı kişilerin tamir edilmesi için getirdikleri eşyaların üzerine isimlerini bile yazmadığını belirterek, eşinin köyde herkese yetiştiğini “Bir İsmail bir köy” sözleriyle anlattı.

Çeçen, “Sabahleyin kapıya bir bakardım poşetler asmışlar. İsimleri de yok, kimin olduğu belli değil. Eşim yapar, kiminse malzeme gelir alır gider. Para yok, pul yok, bir şey yok. İşte böyle hayatımız, memnunuz hayatımızdan” ifadelerini kullandı.

SILA HASRETİYLE KÖYÜNE DÖNÜYOR

Zaman zaman yurt dışında yaşayan çocuklarının yanına giden Çeçen, köyünü özleyerek yeniden Uğrak’a dönüyor.

Yaz aylarını köyündeki evinde geçiren Çeçen, burada hem vaktini değerlendiriyor hem de komşularının bozulan eşyalarını tamir ederek onlara yardımcı oluyor.

Emeklilik hayatını kendi isteğiyle çalışarak sürdüren 77 yaşındaki Çeçen, samanlıktan dönüştürdüğü atölyesinde tamir işlerine severek devam ediyor.