Yeniçağ Gazetesi
17 Eylül 2026 Perşembe
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Ekonomi BİM’in kuracağı bankanın ismi belli oldu

BİM’in kuracağı bankanın ismi belli oldu

BDDK’nın haziran ayında kuruluşuna onay verdiği 10 milyar TL sermayeli Katılım Bankası için tescil işlemleri tamamlandı. BİM çatısı altında katılım bankacılığı alanında hizmet verecek bankanın faaliyete geçmesi için gözler BDDK'dan gelecek son izne çevrildi.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
BİM’in kuracağı bankanın ismi belli oldu - Resim: 1

Türkiye perakende sektörünün dev oyuncularından BİM’in bankacılık sektörüne adım atma sürecinde kritik bir viraj daha dönüldü.

1 8
BİM’in kuracağı bankanın ismi belli oldu - Resim: 2

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haziran ayında kuruluş onayını duyurmuştu.

2 8
BİM’in kuracağı bankanın ismi belli oldu - Resim: 3

BANKANIN İSMİ BELLİ OLDU

Dost Katılım Bankası A.Ş., İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü bünyesindeki tescil süreçlerini resmen tamamladı.

3 8
BİM’in kuracağı bankanın ismi belli oldu - Resim: 4

10 MİLYAR TL SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Yüksek pazar payı ve finansal büyüklüğünün ardından faaliyet alanını katılım bankacılığı ile genişletme kararı alan BİM, 10 milyar TL başlangıç sermayesiyle yapıyı kurdu.

4 8
BİM’in kuracağı bankanın ismi belli oldu - Resim: 5

Bankanın ortaklık tablosu şu şirketlerden oluştu:

ANA HİSSEDAR

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

DİĞER ORTAKLAR

Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

5 8
BİM’in kuracağı bankanın ismi belli oldu - Resim: 6

GÖZLER BDDK’NIN ONAYLAYACAĞI FAALİYET İZNİNDE

Tescil aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından bankanın şubeleşme, Dijital altyapı kurulumu ve fiilen müşteri kabulüne başlayabilmesi için nihai şart olan BDDK "faaliyet izni" bekleniyor.

6 8
BİM’in kuracağı bankanın ismi belli oldu - Resim: 7

Düzenleyici kurumun yıl sonuna kadar faaliyet iznini onaylaması halinde Dost Katılım Bankası’nın operasyonlarına resmen başlayacağı ve sunacağı faizsiz bankacılık ürün detaylarını kamuoyuna duyuracağı öngörülüyor.

7 8
BİM’in kuracağı bankanın ismi belli oldu - Resim: 8
8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro