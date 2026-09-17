Türkiye perakende sektörünün dev oyuncularından BİM’in bankacılık sektörüne adım atma sürecinde kritik bir viraj daha dönüldü.
BİM’in kuracağı bankanın ismi belli oldu
BDDK’nın haziran ayında kuruluşuna onay verdiği 10 milyar TL sermayeli Katılım Bankası için tescil işlemleri tamamlandı. BİM çatısı altında katılım bankacılığı alanında hizmet verecek bankanın faaliyete geçmesi için gözler BDDK'dan gelecek son izne çevrildi.Kaynak: Diğer
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haziran ayında kuruluş onayını duyurmuştu.
BANKANIN İSMİ BELLİ OLDU
Dost Katılım Bankası A.Ş., İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü bünyesindeki tescil süreçlerini resmen tamamladı.
10 MİLYAR TL SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
Yüksek pazar payı ve finansal büyüklüğünün ardından faaliyet alanını katılım bankacılığı ile genişletme kararı alan BİM, 10 milyar TL başlangıç sermayesiyle yapıyı kurdu.
Bankanın ortaklık tablosu şu şirketlerden oluştu:
ANA HİSSEDAR
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
DİĞER ORTAKLAR
Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
GÖZLER BDDK’NIN ONAYLAYACAĞI FAALİYET İZNİNDE
Tescil aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından bankanın şubeleşme, Dijital altyapı kurulumu ve fiilen müşteri kabulüne başlayabilmesi için nihai şart olan BDDK "faaliyet izni" bekleniyor.
Düzenleyici kurumun yıl sonuna kadar faaliyet iznini onaylaması halinde Dost Katılım Bankası’nın operasyonlarına resmen başlayacağı ve sunacağı faizsiz bankacılık ürün detaylarını kamuoyuna duyuracağı öngörülüyor.