Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak yemin eden ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı attıkları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen beş teğmenin hukuk mücadelesi karşılıklı suç duyurularıyla yeni bir boyuta taşındı.

Sözcü’den İlknur Yağumli’nin haberine göre; Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar, İzzet Talip Akarsu ve Deniz Demirtaş'ın ihracı yönünde oy kullanan Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, eski teğmenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu gelişme üzerine beş teğmen, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen mezuniyet törenindeki eylemleri nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve 5'e karşı 4 oyla TSK'dan ihraç edilen teğmenler Batuhan Gazi Kılıç, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar, İzzet Talip Akarsu ve Deniz Demirtaş'tı. İhraç kararının ardından teğmenlerin avukatları, disiplin sürecine gölge düşürecek çarpıcı bir iddiayı gündeme taşımıştı.

Avukatların iddiasına göre, kurulda yapılan ilk oylamada yedi üye ihraç edilmemeleri, iki üye ise ihraç edilmeleri yönünde oy kullanmıştı. Ancak dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı, şimdiki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun kurul üyelerine baskı yaptığı ve kararın beşe dört ihraç yönünde değiştirildiği öne sürülmüştü.

Bu iddia üzerine avukatlar, Bayraktaroğlu hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş fakat başsavcılık, somut delil bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu işleme koymamıştı. Teğmenler bunun üzerine ret kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşımıştı.

TEĞMENLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Teğmenlerin oylamaya müdahale edildiği yönündeki bu iddiaları ve peş peşe attıkları hukuki adımların ardından, kurulda ihraç yönünde oy kullanan dönemin üyelerinden de karşı hamle geldi. Kurul üyeleri, beş eski teğmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunarak eski askerleri "kamu görevi nedeniyle alenen hakaret" ve "zincirleme iftira" ile suçladı. Yapılan şikayeti işleme alan savcılık, teğmenler hakkında adli soruşturma başlatarak şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağırdı.

Gelinen noktada, 30 Ağustos'taki törenle başlayan kriz, karmaşık ve çok ayaklı bir hukuk savaşına dönüşmüş durumda. Teğmenler bir yandan TSK'ya geri dönebilmek için idari yargıda iptal davası mücadelesi verirken, diğer yandan disiplin kurulu üyeleriyle karşılıklı olarak başlattıkları ceza soruşturmalarında taraf haline geldiler.