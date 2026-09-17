Gazeteci Murat Ağırel, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin benim kitaplarımı satın aldığı iddiasını da, FETÖ firarisi Emre Uslu üzerinden hakkımda ortaya attığı iddiaları da savcılığa bildirdim. Şimdi sıra iddia sahibinde. Her namuslu, şerefli vatandaşın yapacağı gibi, benim hakkımda ileri sürdüğü iddiaların dayanağı olan bilgi ve belgeleri savcılığa sunacak. Ne biliyorsa, neye dayanıyorsa, elinde ne varsa verecek. Ben de soruşturma sürecinde ortaya çıkan bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaşacağım. Diğer yaptığımız suç duyuruları kayda girince paylaşmaya devam edeceğim.