Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uyardı: 46 ilde kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış (17 Eylül 2026)
Meteoroloji, 17 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Batı ve iç kesimlerde başlayan gök gürültülü sağanaklar, öğle saatlerinde Ege ve Karadeniz’de yerel kuvvetli yağışa dönüşüyor. Akşam saatlerinde iç bölgelere çekilen yağışlı sistem, gece saatlerinde gücünü kaybederek doğuya ilerliyor.Gül Devrim Koyun
Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın; genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARSI
Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
06:00 - 12:00
Türkiye'nin batı ve orta kesimlerinde (Ege, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Akdeniz kıyılarında) gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, Muğla ve Antalya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı görülmektedir; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise hava parçalı ve az bulutludur.
12:00 - 18:00
Yağışlı hava kütlesi doğuya doğru kayarak İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz geneline yayılmakta, özellikle Ege'den Karadeniz'e uzanan hatta yerel kuvvetli yağışlar görülmektedir; aynı zamanda Doğu Anadolu'nun güneyinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde saatte 30-50 km hızla rüzgar beklenmektedir.
18:00 - 00:00
Yağışların etki alanı daralarak Ege'nin güneyi (Muğla, Denizli), İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz kıyı hattı boyunca gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmekte, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da ise açık ve az bulutlu bir hava hakimiyetini sürdürmektedir.
00:00 - 06:00
Yağışlı sistem gücünü hafifleterek İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Nevşehir, Niğde, Karaman civarı), Akdeniz kıyıları ve Amasya çevresinde yer yer gök gürültülü sağanaklar bırakmakta, ülkenin büyük bir bölümünde ise parçalı bulutlu ve sakin bir hava öne çıkmaktadır.
17 Eylül Perşembe bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
UŞAK °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİNOP °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 3 ila 5, kuzeyi öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta Ege yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Akdeniz'in batısı akşam 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.