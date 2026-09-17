Türk Hava Kuvvetleri’nde yeni dönem: İlk kez teslim ediliyor

"Bugün kabulü tamamlamış olduk"

Görgün, HÜRKUŞ-II uçuşuna ilişkin paylaştığı videoda da Dalkıran ile ortaya konulan emeklere bir miktar da olsa katkı sağlamak adına bu uçuşları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Haluk Görgün, "İlk defa Türkiye bir milli uçağını milli kuvvetlerimize teslim ediyor. Çok çok anlamlıydı. Bugün de son testler. Bu son testlerin bir parçası olmak bizim için ayrıca bir gurur." ifadelerini kullandı.

Dalkıran da "Türk Hava Kuvvetleri Komutanı olarak kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz." dedi.

Görgün'ün, HÜRKUŞ-II uçuşunun ardından "Testi geçti değil mi komutanım? Bugün kabulü tamamlamış olduk" sözlerine, Dalkıran, "Süper. Tamam." karşılığını verdi.