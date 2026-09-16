Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde çiftçilerin alternatif ürün olarak tercih ettiği karabuğdayda hasat çalışmaları başladı.
Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yaklaşık 8 yıldır yetiştirilen karabuğdayda hasat dönemi başladı. Kentte 2 bin 500 dönüme yaklaşan ekim alanının, Türkiye genelinde ise 20 bin dönümü aştığı belirtildi.Kaynak: İHA
Yaklaşık 8 yıldır bölgede yetiştirilen ürünün ekim alanı her yıl genişliyor.
Kelkit’e bağlı Öbektaş beldesinde üreticilerin ilgisinin arttığı karabuğday, glutensiz yapısıyla öne çıkıyor.
Ürünün özellikle çölyak hastaları tarafından tercih edildiği belirtilirken, farklı kullanım alanlarının da bulunduğu ifade ediliyor.
Gümüşhane’de karabuğday ekiminin yaklaşık 2 bin 500 dönüme ulaştığı, üretimin Kaş, Güneyçevirme ve Kınalıtaş çevresinde yoğunlaştığı kaydedildi.
Tam Tarım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Gürsoy, karabuğday üretiminin her yıl arttığını söyledi.
Karabuğdayın glutensiz bir ürün olduğunu belirten Gürsoy, ürünün özellikle çölyak hastaları ile sindirim sistemi rahatsızlığı bulunan kişiler tarafından kullanıldığını ifade etti.
Türkiye genelinde yaklaşık 16-17 ilde 20 bin dönümün üzerinde karabuğday ekimi yapıldığını belirten Gürsoy, ekim alanlarının her yıl arttığını söyledi.
Bu yıl yeni alanlarda da üretim yapılacağını ifade eden Gürsoy, iklim koşulları nedeniyle rekoltenin beklentilerinin biraz altında kaldığını kaydetti.
Karabuğdayın çiftçiler tarafından giderek daha fazla tanındığını belirten Gürsoy, üreticilerin ürüne yönelmeye başlamasının kendileri açısından sevindirici olduğunu dile getirdi.
Karabuğday üreticisi Necmi Kartal da iki yıldır bu ürünü yetiştirdiğini ve elde ettiği verimden memnun olduğunu söyledi.
Hasat edilen ürünlerin beldede bulunan Tam Tarım fabrikasına teslim edilebildiğini belirten Kartal, bu durumun üreticiler açısından önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.
Ürünlerini satmakta sorun yaşamadıklarını ve ürünün tarlada kalmadığını belirten Kartal, üretimden elde edilen kazancın da kendileri açısından olumlu olduğunu söyledi.
Kartal, önümüzdeki dönemde karabuğday ektiği alanları genişletmeyi düşündüğünü belirtti.
Bölgede karabuğdayın çiftçiler tarafından daha fazla tanınmasıyla birlikte ekim alanlarının da genişlemesi bekleniyor.
Üreticiler, ilerleyen yıllarda daha büyük alanlarda karabuğday yetiştirmeyi hedefliyor.