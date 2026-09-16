Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek

Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yaklaşık 8 yıldır yetiştirilen karabuğdayda hasat dönemi başladı. Kentte 2 bin 500 dönüme yaklaşan ekim alanının, Türkiye genelinde ise 20 bin dönümü aştığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek - Resim: 1

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde çiftçilerin alternatif ürün olarak tercih ettiği karabuğdayda hasat çalışmaları başladı.

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Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek - Resim: 2

Yaklaşık 8 yıldır bölgede yetiştirilen ürünün ekim alanı her yıl genişliyor.

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Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek - Resim: 3

Kelkit’e bağlı Öbektaş beldesinde üreticilerin ilgisinin arttığı karabuğday, glutensiz yapısıyla öne çıkıyor.

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Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek - Resim: 4

Ürünün özellikle çölyak hastaları tarafından tercih edildiği belirtilirken, farklı kullanım alanlarının da bulunduğu ifade ediliyor.

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Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek - Resim: 5

Gümüşhane’de karabuğday ekiminin yaklaşık 2 bin 500 dönüme ulaştığı, üretimin Kaş, Güneyçevirme ve Kınalıtaş çevresinde yoğunlaştığı kaydedildi.

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Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek - Resim: 6

Tam Tarım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Gürsoy, karabuğday üretiminin her yıl arttığını söyledi.

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Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek - Resim: 7

Karabuğdayın glutensiz bir ürün olduğunu belirten Gürsoy, ürünün özellikle çölyak hastaları ile sindirim sistemi rahatsızlığı bulunan kişiler tarafından kullanıldığını ifade etti.

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Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek - Resim: 8

Türkiye genelinde yaklaşık 16-17 ilde 20 bin dönümün üzerinde karabuğday ekimi yapıldığını belirten Gürsoy, ekim alanlarının her yıl arttığını söyledi.

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Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek - Resim: 9

Bu yıl yeni alanlarda da üretim yapılacağını ifade eden Gürsoy, iklim koşulları nedeniyle rekoltenin beklentilerinin biraz altında kaldığını kaydetti.

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Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek - Resim: 10

Karabuğdayın çiftçiler tarafından giderek daha fazla tanındığını belirten Gürsoy, üreticilerin ürüne yönelmeye başlamasının kendileri açısından sevindirici olduğunu dile getirdi.

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Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek - Resim: 11

Karabuğday üreticisi Necmi Kartal da iki yıldır bu ürünü yetiştirdiğini ve elde ettiği verimden memnun olduğunu söyledi.

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Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek - Resim: 12

Hasat edilen ürünlerin beldede bulunan Tam Tarım fabrikasına teslim edilebildiğini belirten Kartal, bu durumun üreticiler açısından önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

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Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek - Resim: 13

Ürünlerini satmakta sorun yaşamadıklarını ve ürünün tarlada kalmadığını belirten Kartal, üretimden elde edilen kazancın da kendileri açısından olumlu olduğunu söyledi.

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Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek - Resim: 14

Kartal, önümüzdeki dönemde karabuğday ektiği alanları genişletmeyi düşündüğünü belirtti.

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Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek - Resim: 15

Bölgede karabuğdayın çiftçiler tarafından daha fazla tanınmasıyla birlikte ekim alanlarının da genişlemesi bekleniyor.

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Çiftçi bu ürüne yöneldi: Hem talep, hem kazanç yüksek - Resim: 16

Üreticiler, ilerleyen yıllarda daha büyük alanlarda karabuğday yetiştirmeyi hedefliyor.

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