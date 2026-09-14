Kara Haydar'ın bu kezde dolar görüntüleri ortaya çıktı: MASAK 115 milyonu izliyor

Tançalan ise savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Düğünde görülen bazı altınların kuyumcudan emanet alındığını, lüks yaşam görüntülerinin önemli bölümünün ise reklam ve sponsorluk anlaşmaları kapsamında oluştuğunu savundu.