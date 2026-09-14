Yeniçağ Gazetesi
14 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/5
Anasayfa Gündem Kara Haydar'ın bu kezde dolar görüntüleri ortaya çıktı: MASAK 115 milyonu izliyor

Kara Haydar'ın bu kezde dolar görüntüleri ortaya çıktı: MASAK 115 milyonu izliyor

Van’da “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen malvarlığı soruşturması sürerken yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Tançalan’ın, farklı para birimlerinden oluşan çok sayıda döviz destesinin bulunduğu bir ortamda olduğu görülüyor.

Kaynak: Diğer
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kara Haydar'ın bu kezde dolar görüntüleri ortaya çıktı: MASAK 115 milyonu izliyor - Resim: 1

Sosyal medyada sergilediği lüks yaşam ve gösterişli düğün görüntülerinin ardından hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Fatih Tançalan, dosyasında dikkat çeken yeni görüntüler gündeme geldi.

1 6
Kara Haydar'ın bu kezde dolar görüntüleri ortaya çıktı: MASAK 115 milyonu izliyor - Resim: 2

Tançalan ise savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Düğünde görülen bazı altınların kuyumcudan emanet alındığını, lüks yaşam görüntülerinin önemli bölümünün ise reklam ve sponsorluk anlaşmaları kapsamında oluştuğunu savundu.

2 6
Kara Haydar'ın bu kezde dolar görüntüleri ortaya çıktı: MASAK 115 milyonu izliyor - Resim: 3

DÜĞÜN ALTINLARI ODUNLUKTA BULUNDU
Soruşturmada dikkat çeken bir başka gelişme ise düğünde takıldığı belirtilen altınlarla ilgili yaşandı.

Van’ın Muradiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir evin odunluk bölümündeki valizde Tançalan çiftinin düğününde takıldığı belirtilen altınlar bulundu. Altınlara el konulurken ev sahibi de gözaltına alındı.

3 6
Kara Haydar'ın bu kezde dolar görüntüleri ortaya çıktı: MASAK 115 milyonu izliyor - Resim: 4

EŞİ VE 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Soruşturmanın kapsamı Tançalan’ın tutuklanmasının ardından genişledi.

İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınan eşi Çağla Öz Tançalan, Van’a götürüldü. Çağla Öz Tançalan’ın yanı sıra annesi, Mehmet Fatih Tançalan’ın bir yakını ve altınların bulunduğu evin sahibi de 14 Eylül’de adliyeye sevk edildi.

4 6
Kara Haydar'ın bu kezde dolar görüntüleri ortaya çıktı: MASAK 115 milyonu izliyor - Resim: 5

Son ortaya çıkan deste deste döviz görüntülerinin de devam eden mali soruşturma kapsamında incelenip incelenmeyeceği merak konusu oldu.

5 6
Kara Haydar'ın bu kezde dolar görüntüleri ortaya çıktı: MASAK 115 milyonu izliyor - Resim: 6
6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro