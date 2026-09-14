Galatasaray - Kocaelispor karşılaşmasını yorumlayan Nihat Kahveci, Okan Buruk'un maç sırasındaki tepkilerine dikkat çekti.
Nihat Kahveci'den Okan Buruk'a sert tepki: Artık duymak istemiyorum
Galatasaray'ın Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, maçın teknik ve bireysel analizlerini yaparken teknik direktör Okan Buruk'un kenardaki üslubuna yönelik sert uyarılarda bulundu.Haber Merkezi
Kameraların ve cep telefonlarının her an kayıtta olduğunu hatırlatan ünlü yorumcu, gerek Avrupa kulvarında gerekse Kocaelispor müsabakasında ekranlara yansıyan ağız hareketlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Buruk'u genel anlamda başarılı bulup desteklediğini belirten Kahveci, saha kenarından yükselen küfür ve beddua içerikli ifadeleri artık duymak istemediğini vurguladı.
YENİ TRANSFERLER VE FORMA REKABETİ
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Rafael Leao'nun risk almayı seven, yana ve geriye oynamak yerine doğrudan öndeki arkadaşlarına pas atan yapısını öven Kahveci, Torreira'nın da sezona çok iyi başladığını belirtti.
simhen'in yokluğunda sahaya çıkan genç golcü Deniz Gül'ün mücadelesine 10 üzerinden 8 puan veren yorumcu, oyuncunun sırtı dönük oyunu ve hava topu hakimiyetini takdir etti.
BARIŞ ALPER KULÜBEYE, YUNUS AKGÜN'E BÜYÜK BASKI
Takımdaki diğer isimleri de mercek altına alan Nihat Kahveci, farklı mevkilerde şans bulmasına rağmen beklentilerin altında kalan Barış Alper Yılmaz'ın giderek kulübeye yaklaştığı değerlendirmesini yaptı.
Yunus Akgün'ün üzerindeki baskıya da değinen Kahveci, oyuncudan neredeyse "ağzıyla kuş tutup ağzında mangal yapmasının" beklendiğini belirterek kamuoyundaki yüksek beklentiye göndermede bulundu.