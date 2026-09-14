Nihat Kahveci'den Okan Buruk'a sert tepki: Artık duymak istemiyorum

YENİ TRANSFERLER VE FORMA REKABETİ

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Rafael Leao'nun risk almayı seven, yana ve geriye oynamak yerine doğrudan öndeki arkadaşlarına pas atan yapısını öven Kahveci, Torreira'nın da sezona çok iyi başladığını belirtti.