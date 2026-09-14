1 milyon liraya elektrikli araç: İşte özellikleri...

ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni nesil Dacia Spring; 3 bin 850 milimetre uzunluk, bin 740 milimetre genişlik ve bin 490 milimetre yükseklik ölçülerine sahip. Model, bu boyutlarıyla önceki nesle göre önemli ölçüde büyüdü.

Yeni Dacia Spring; şişkin çamurlukları, sert hatlara sahip tamponları ve markanın imza tasarım unsurlarından altıgen havalandırma ızgaralarıyla önceki modele göre daha iddialı bir görünüm sunuyor.