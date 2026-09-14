Fransız üretici Renault’un uygun fiyatlı markası Dacia, elektrikli modeli Spring’in ikinci neslini tanıttı.
1 milyon liraya elektrikli araç: İşte özellikleri...
Dacia’nın Avrupa’da büyük ilgi gören elektrikli modeli Spring tamamen yenilendi. Yeni neslin Türkiye’ye geliş tarihi ve beklenen fiyatı, uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayanları yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Tamamen yenilenen modelin Avrupa’da 17 bin 900 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkacağı açıklanırken, Türkiye fiyatının yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olması bekleniyor.
TAMAMEN YENİLENDİ
Avrupa’da üretilecek yeni yüzde 100 elektrikli Dacia Spring’in, 2027 yılının ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.
Avrupa’da 17 bin 900 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak yeni Dacia Spring’in Türkiye fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak modelin başlangıç fiyatının yaklaşık 1 milyon 300 bin Türk lirası olması bekleniyor.
Elektrikli araç segmentinde dikkat çeken Dacia Spring, 2021 yılında Avrupa genelinde yaklaşık 210 bin müşteriye ulaşarak önemli bir satış başarısı elde etti.
Uygun fiyatıyla öne çıkan Spring modeli, tamamen yenilenen tasarımıyla yeniden görücüye çıktı. 40’tan fazla ülkede 210 bin adet satılan model, yeni nesliyle artık yalnızca ismini koruyor.
Yeni nesil Spring, Renault Grubu’nun yeni elektrikli Twingo modeliyle ortak bir platform üzerinde geliştirildi. Araç, 16 aylık bir çalışma sonucunda tamamlandı.
ÖZELLİKLERİ NELER?
Yeni nesil Dacia Spring; 3 bin 850 milimetre uzunluk, bin 740 milimetre genişlik ve bin 490 milimetre yükseklik ölçülerine sahip. Model, bu boyutlarıyla önceki nesle göre önemli ölçüde büyüdü.
Yeni Dacia Spring; şişkin çamurlukları, sert hatlara sahip tamponları ve markanın imza tasarım unsurlarından altıgen havalandırma ızgaralarıyla önceki modele göre daha iddialı bir görünüm sunuyor.