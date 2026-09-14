Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyıları ile Antalya’nın iç kesimleri, Adana’nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ile Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji, 14 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde güneşli hava görülürken, Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında gök gürültülü kuvvetli sağanak ve 60 km hızla fırtına bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinde de yerel yağışlar etkili olacak.Gül Devrim Koyun
Yağışların; Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Sakarya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/sa) tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, doğu ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz’de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Sakarya'nın doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
(06:00-12:00)
Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağışlar görülürken, Karadeniz açıklarında rüzgarın saatte 40-60 km hıza ulaşması, Sakarya, Düzce, Çankırı, Sinop ve Gümüşhane çevrelerinde ise gökgürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor.
(12:00-18:00)
Yağışlı sistem Doğu Karadeniz kıyılarına kadar genişleyerek Bolu, Bilecik, Karabük, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize şeridinde kuvvetlenirken; Akdeniz'in iç kesimleri ile Niğde, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel sağanak geçişleri, Güneydoğu Anadolu'da ise yüksek sıcaklıklar göze çarpıyor.
(18:00-24:00)
Yağışlar Sakarya, Düzce, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize kıyılarına çekilerek Karadeniz açıklarındaki fırtınayla birlikte devam edilmesi bekleniyor.
(00:00-06:00)
İtibarıyla sistem yurdun büyük bölümünde yerini az bulutlu bir havaya bırakıyor ve yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında hafif gök gürültülü sağanaklar halinde etkisini yitiriyor.
14 Eylül Pazartesi bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve yer ye çok bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Antalya’nın iç kesimleri ve Adana’nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/sa) tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin kıyıları ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 güneyi yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, 4 ila 6 yer yer 7, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz'in batısı yer yer 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.