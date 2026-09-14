Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji, 14 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde güneşli hava görülürken, Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında gök gürültülü kuvvetli sağanak ve 60 km hızla fırtına bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinde de yerel yağışlar etkili olacak.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyıları ile Antalya’nın iç kesimleri, Adana’nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ile Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

1 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

Yağışların; Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Sakarya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/sa) tahmin ediliyor.

2 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.

3 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, doğu ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz’de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

4 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sakarya'nın doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

(06:00-12:00)

Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağışlar görülürken, Karadeniz açıklarında rüzgarın saatte 40-60 km hıza ulaşması, Sakarya, Düzce, Çankırı, Sinop ve Gümüşhane çevrelerinde ise gökgürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor.

7 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

(12:00-18:00)

Yağışlı sistem Doğu Karadeniz kıyılarına kadar genişleyerek Bolu, Bilecik, Karabük, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize şeridinde kuvvetlenirken; Akdeniz'in iç kesimleri ile Niğde, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel sağanak geçişleri, Güneydoğu Anadolu'da ise yüksek sıcaklıklar göze çarpıyor.

8 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

(18:00-24:00)

Yağışlar Sakarya, Düzce, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize kıyılarına çekilerek Karadeniz açıklarındaki fırtınayla birlikte devam edilmesi bekleniyor.

9 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

(00:00-06:00)

İtibarıyla sistem yurdun büyük bölümünde yerini az bulutlu bir havaya bırakıyor ve yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında hafif gök gürültülü sağanaklar halinde etkisini yitiriyor.

10 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

14 Eylül Pazartesi bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

11 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

12 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13

BURSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve yer ye çok bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

13 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 14

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

14 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 15

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Antalya’nın iç kesimleri ve Adana’nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 16

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

16 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 17

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

17 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 18

ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

18 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 19

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/sa) tahmin ediliyor.

19 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 20

BOLU °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

20 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 21

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin kıyıları ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

21 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 22

AMASYA °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 23

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

23 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 24

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

24 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 25

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

25 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 26

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

26 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 27

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

27 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 28

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 güneyi yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

28 30
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 29

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, 4 ila 6 yer yer 7, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz'in batısı yer yer 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 30

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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