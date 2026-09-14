Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kilis karıştı: AK Partili isim 'Kilis elden gidiyor' dedi

Kilis karıştı: AK Partili isim 'Kilis elden gidiyor' dedi

Siyaset gündeminin son günlerde en çok konuşulan şehirlerinden biri olan Kilis'te adeta siyasi deprem yaşanıyor. CHP'li başkanın istifası, AK Parti İl Başkanının görevden ayrılması ve Kilis Milletvekilinin ağabeyi Mehmet Salih Dal'ın tutuklanması "Kilis'te neler oluyor?" diye sordurttu.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Kilis karıştı: AK Partili isim 'Kilis elden gidiyor' dedi - Resim: 1

AK Partili Şamil Tayyar, Kilis'te son yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Kilis karıştı: AK Partili isim 'Kilis elden gidiyor' dedi - Resim: 2

Kilis'te yaşanan siyasi gelişmeleri kronolojik olarak sıralayan Tayyar, AK Parti'ye seslenerek, "Cumhurbaşkanına rapor yazın, yoksa Kilis elden gidiyor" dedi.

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Kilis karıştı: AK Partili isim 'Kilis elden gidiyor' dedi - Resim: 3

Şamil Tayyar'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

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Kilis karıştı: AK Partili isim 'Kilis elden gidiyor' dedi - Resim: 4

"Kilis’te neler oluyor? Önce kronolojiye bakalım."

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Kilis karıştı: AK Partili isim 'Kilis elden gidiyor' dedi - Resim: 5

"CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen istifa etti, AK Parti’ye geçecekti hakkındaki iddialar nedeniyle işlem donduruldu."

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Kilis karıştı: AK Partili isim 'Kilis elden gidiyor' dedi - Resim: 6

"AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, sosyal medyaya düşen bir ses kaydı sonrası istifa etti."

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Kilis karıştı: AK Partili isim 'Kilis elden gidiyor' dedi - Resim: 7

"AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal’ın ağabeyi Mehmet Salih Dal bir kamu ihalesine müdahil olduğu gerekçesiyle tutuklandı."

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Kilis karıştı: AK Partili isim 'Kilis elden gidiyor' dedi - Resim: 8

"Başka mevzular, bu olaylar arasında bağ kuranlar var. Ve şehir çok gergin."

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Kilis karıştı: AK Partili isim 'Kilis elden gidiyor' dedi - Resim: 9

"AK Parti Genel Merkezi, Kilis’e mutlaka el atmalı, tüm iddiaları araştırmalı, hazırlayacağı raporu doğrudan Cumhurbaşkanımıza sunmalıdır."

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Kilis karıştı: AK Partili isim 'Kilis elden gidiyor' dedi - Resim: 10

"Yoksa Kilis elden gidiyor."

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