AK Partili Şamil Tayyar, Kilis'te son yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Kilis karıştı: AK Partili isim 'Kilis elden gidiyor' dedi
Siyaset gündeminin son günlerde en çok konuşulan şehirlerinden biri olan Kilis'te adeta siyasi deprem yaşanıyor. CHP'li başkanın istifası, AK Parti İl Başkanının görevden ayrılması ve Kilis Milletvekilinin ağabeyi Mehmet Salih Dal'ın tutuklanması "Kilis'te neler oluyor?" diye sordurttu.Aykut Metehan
Kilis'te yaşanan siyasi gelişmeleri kronolojik olarak sıralayan Tayyar, AK Parti'ye seslenerek, "Cumhurbaşkanına rapor yazın, yoksa Kilis elden gidiyor" dedi.
Şamil Tayyar'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:
"Kilis’te neler oluyor? Önce kronolojiye bakalım."
"CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen istifa etti, AK Parti’ye geçecekti hakkındaki iddialar nedeniyle işlem donduruldu."
"AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, sosyal medyaya düşen bir ses kaydı sonrası istifa etti."
"AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal’ın ağabeyi Mehmet Salih Dal bir kamu ihalesine müdahil olduğu gerekçesiyle tutuklandı."
"Başka mevzular, bu olaylar arasında bağ kuranlar var. Ve şehir çok gergin."
"AK Parti Genel Merkezi, Kilis’e mutlaka el atmalı, tüm iddiaları araştırmalı, hazırlayacağı raporu doğrudan Cumhurbaşkanımıza sunmalıdır."
"Yoksa Kilis elden gidiyor."