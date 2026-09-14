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Araştırmacı İnan Mutlu, 14 Eylül 2026 tarihinde sosyal medya (X) hesabından yaptığı paylaşımla EuroStat kaynaklı çocuk yoksulluğu verilerini gündeme taşıdı. Yeni eğitim-öğretim yılının başladığı güne vurgu yapan Mutlu, Türkiye'deki çocukların yaşadığı ekonomik ve sosyal çaresizliğe dikkat çekti.

Mutlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün okullar açılırken Türkiye çocuk zavallılığında Avrupa'nın zirvesinde. Yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında çocuk oranı yüzde 37,6. 8 milyon 122 bin çocuk bu durumda..."

TÜRKİYE AVRUPA SIRALAMASINDA İLK SIRADA

EuroStat’ın 2025 yılı veya en son verilerine dayandırılan grafik tablosuna göre, "Yoksulluk ya da Sosyal Dışlanma Riski Altındaki Çocuklar" oranında Türkiye, yüzde 37,6'lık oranla listenin en başında yer aldı.

Sıralamada Türkiye'yi takip eden ve en yüksek risk oranına sahip diğer Avrupa ülkeleri şu şekilde listelendi:

Türkiye: Yüzde 37,6

Makedonya: Yüzde 34,2

İspanya: Yüzde 33,8

Bulgaristan: Yüzde 33,1

Romanya: Yüzde 32,4

Yunanistan: Yüzde 29,6

EN DÜŞÜK RİSK İSE SLOVENYA VE HOLLANDA'DA

Verilere göre çocuk yoksulluğu ve sosyal dışlanma riskinin en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 12,5 ile Slovenya ve yüzde 12,7 ile Hollanda oldu. Türkiye'deki oranın (yüzde 37,6), listenin sonundaki ülkeleri neredeyse üçe katlaması dikkat çekti.