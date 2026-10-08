Konya Şeker'e ait santral satıldı: Yeni sahibi belli oldu

Bunun yanında İmbat Madencilik'e olan borcun da yaklaşık 1,3 milyar TL seviyesine ulaştığı ifade edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile borçların ödenmesine ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi ancak bu görüşmelerden sonuç alınamadı. Bunun üzerine alacakların tahsil edilmesi amacıyla icra süreci başlatıldı.