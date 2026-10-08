Konya Şeker'e ait Manisa'daki Soma B Termik Santrali için yürütülen icra süreci tamamlandı. 990 megavat kurulu güce sahip santral, gerçekleştirilen ikinci açık artırmanın ardından el değiştirdi.
Konya Şeker'e ait santral satıldı: Yeni sahibi belli oldu
Yıllar önce yüz milyonlarca dolara satın alınan 990 megavat kurulu güce sahip termik santralin icra süreci tamamlandı. Milyarlarca liralık borç yüküyle gündeme gelen santral için ikinci açık artırmada da teklif çıkmayınca yeni sahibi belli oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Santral için düzenlenen ikinci açık artırmada herhangi bir teklif veren çıkmadı. Bunun üzerine tesisin geleceğini belirleyen süreçte alacaklı kurum devreye girdi.
2015'TE 685,5 MİLYON DOLARA SATIN ALINMIŞTI
Konya Şeker, Soma B Termik Santrali ve santrale ait taşınmazları 2015 yılında 685,5 milyon dolar karşılığında satın almıştı.
Ancak ilerleyen süreçte santralin gelir-gider dengesi bozulurken borç yükü de arttı. Elektrik üretiminde kullanılan kömür nedeniyle oluşan borçlar, icra sürecinin başlamasına kadar uzandı.
BORÇ MİLYARLARCA LİRAYA ULAŞTI
Santralin elektrik üretiminde kullandığı kömürü temin ettiği kuruma, faizlerle birlikte yaklaşık 20-25 milyar TL borcunun bulunduğu belirtildi.
Bunun yanında İmbat Madencilik'e olan borcun da yaklaşık 1,3 milyar TL seviyesine ulaştığı ifade edildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile borçların ödenmesine ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi ancak bu görüşmelerden sonuç alınamadı. Bunun üzerine alacakların tahsil edilmesi amacıyla icra süreci başlatıldı.
DEĞERİ 13,8 MİLYAR TL OLARAK BELİRLENDİ
Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, Soma B Termik Santrali ile taşınmazlarının toplam değerini KDV hariç 13,8 milyar TL olarak belirledi.
Santral için ilk açık artırma 7 Eylül'de gerçekleştirildi. Ancak ilk ihalede herhangi bir teklif gelmedi. Bunun üzerine ikinci açık artırma sürecine geçildi.
İKİNCİ AÇIK ARTIRMADA DA TEKLİF ÇIKMADI
990 megavat kurulu güce sahip santral için gerçekleştirilen ikinci açık artırmada da teklif veren olmadı.
AK Parti Soma İlçe Başkanı Ali Sezer, satışın tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu satış nihayetlendi. Teklif veren olmadı. Doğal olarak birinci alacaklıya kaldı. Bundan sonra yeni sahibiyle yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.
SANTRALİN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU
Merak edilen kurum ise Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) oldu. Santral, birinci alacaklı konumundaki TKİ'ye KDV hariç 6 milyar 946 milyon TL bedelle kaldı.
Böylece Konya Şeker'e ait Soma B Termik Santrali için yürütülen icra ve satış süreci tamamlanırken, santral bundan sonraki dönemde TKİ ile yoluna devam edecek.