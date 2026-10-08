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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı üç kelimelik paylaşım, futbolseverler arasında büyük merak uyandırdı.

Sarı-kırmızılı kulüp, resmi X hesabından "Sinan sen ne yaptın..." mesajını yayımladı.

Herhangi bir açıklama ya da görsel içermeyen paylaşım, kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

GİZEMLİ PAYLAŞIMIN ARDINDA OKAN BURUK MU VAR?

Galatasaray taraftarları, paylaşımın ne anlama geldiğini ve mesajda adı geçen Sinan'ın kim olduğunu araştırmaya başladı.

Sinan sen ne yaptın… — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 8, 2026

VİDEONUN FRAGMANI NİTELİĞİNDE

"Sinan sen ne yaptın..." paylaşımının kulübün hazırladığı bir video için bir tanıtım niteliği taşıdığı öne sürülmüştü.

Galatasaray yayınladığı GSPlus tanıtım videosuyla taraftarların merakını giderdi. Videonun açıklamasında "GSPlus’ı Sinan indirdi, siz de indirin. Kulübünüze desteğinizi her yerde gösterin. Üstelik bilet önceliğinden, en özel içeriklere, sayısız ayrıcalıklar ve deneyimlerden yararlanın. Ne de olsa GSPlus, olmazsa olmaz. Kazananlar kulübünün resmi taraftar uygulaması: GSPlus!" ifadeleri kullanıldı.

İşte o video: