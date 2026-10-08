Türkiye otomobil pazarında elektrikli modellerin fiyatları Ekim 2026 itibarıyla Webtekno tarafından sıralandı.
Ekim ayında en uygun 10 araç belli oldu: Her modelden otomobil var
Ekim 2026'da Türkiye'de satışta bulunan en uygun fiyatlı elektrikli otomobiller sıralandı. Hyundai INSTER, Fiat Grande Panda Elektrikli, Citroën ë-C3, Togg T10F ve Opel Corsa Elektrik listenin öne çıkan modelleri arasında yer aldı.Kaynak: Haber Merkezi
Listenin en üst basamaklarında daha çok şehir kullanımına uygun modeller bulunuyor.
Listede Togg T10X, T10F ve Opel Frontera Elektrik gibi seçenekler de yer aldı.
İşte Türkiye'de satışa sunulan en uygun fiyatlı 10 elektrikli otomobil:
10. Peugeot E-208
Listenin 10. sırasında Peugeot E-208 bulunuyor. Araçta 136 HP (100 kW) elektrik motoru ve 260 Nm tork yer alıyor. 50 kWh bataryaya sahip model, WLTP ölçümlerinde karma kullanımda yaklaşık 363 km, şehir içinde ise 498 km menzil sunuyor.
100 kW DC şarjla bataryanın yüzde 20'den yüzde 80'e çıkarılması yaklaşık 25 dakika sürüyor. E-208'in 0-100 km/s süresi 9 saniye, maksimum hızı 150 km/s.
Fiyat: 2.080.000 TL
9. Togg T10X
Togg T10X'in arkadan itişli versiyonu 218 PS güç ve 350 Nm tork üretiyor. Uzun menzilli modeldeki 88,5 kWh batarya, WLTP'ye göre 523 km'ye kadar sürüş imkânı sağlıyor.
180 kW DC hızlı şarj kullanıldığında yüzde 20-80 doluluk yaklaşık 26,5 dakikada tamamlanıyor. T10X'in 0-100 km/s hızlanması 8 saniye.
Modelin 160 kW gücündeki güncel V2 versiyonu ise 18 inç jantlarla WLTP kapsamında 610 km'ye kadar menzil sunuyor.
Fiyat: 1.909.048 TL
8. Opel Frontera Elektrik
Opel'in elektrikli Frontera modeli 113 HP (83 kW) gücünde motorla geliyor. Araçta 44 kWh LFP ve 54 kWh olmak üzere iki batarya seçeneği bulunuyor.
44 kWh'lik versiyonun WLTP menzili 301 km olarak verilirken 54 kWh'lik uzun menzilli seçenek 408 km'ye ulaşabiliyor. 100 kW DC hızlı şarj desteği bulunan modelde yüzde 20-80 doluluk yaklaşık 26 dakikada sağlanıyor.
44 kWh'lik versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 12,1 saniyede tamamlıyor.
Fiyat: 1.895.000 TL
7. Opel Corsa Elektrik
Opel Corsa Elektrik, önden çekişli yapısıyla 136 HP güç ve 260 Nm tork üreten motor kullanıyor. 50 kWh bataryanın sağladığı WLTP menzili yaklaşık 357 km.
Bataryanın yüzde 20'den yüzde 80'e şarj edilmesi 100 kW DC hızlı şarjla yaklaşık 30 dakika sürüyor. Corsa Elektrik'in 0-100 km/s hızlanması 8,1 saniye ve azami hızı 150 km/s.
Fiyat: 1.890.000 TL
6. Togg T10F
Listenin altıncı sırasında Togg T10F yer alıyor. Arkadan itişli versiyon 218 PS güç ve 350 Nm tork üretiyor. Standart menzil seçeneğinde 52,4 kWh, uzun menzilli versiyonda ise 88,5 kWh batarya kullanılıyor.
Bu seçeneklerin WLTP menzilleri sırasıyla 335 ve 623 km. 180 kW DC şarj ile batarya yüzde 20'den yüzde 80'e yaklaşık 28 dakikada çıkıyor.
T10F'in AWD versiyonu 435 PS güç ve 700 Nm tork üretirken 0-100 km/s hızlanmasını 4,1 saniyede tamamlıyor.
Fiyat: 1.884.980 TL
5. Citroën ë-C3 Aircross
Citroën ë-C3 Aircross'ta 113 HP (83 kW) gücünde elektrik motoru görev yapıyor. Standart menzilli versiyonda 44 kWh, uzun menzilli seçenekte 54 kWh batarya bulunuyor.
WLTP değerleri 44 kWh'lik model için 303 km, 54 kWh'lik model için 399 km menzil gösteriyor. 100 kW DC hızlı şarjla yüzde 20-80 doluluk standart versiyonda 26, uzun menzilli versiyonda 28 dakika sürüyor.
Fiyat: 1.875.000 TL
4. Fiat 600e
Fiat 600e, 156 HP ve 260 Nm tork değerlerine sahip elektrik motorunu önden çekiş sistemiyle kullanıyor. 54 kWh bataryanın WLTP karma menzili 406 km, şehir içi menzili ise 591 km'ye kadar çıkıyor.
Model 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede gerçekleştiriyor. 100 kW DC hızlı şarjla yüzde 20-80 doluluk yaklaşık 27 dakikada elde ediliyor.
Güncel fiyat: 1.989.900 TL
Kampanyalı fiyat: 1.854.900 TL
3. Citroën ë-C3
Citroën ë-C3, 113 HP (83 kW) güç ve 125 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip. 44 kWh bataryayla WLTP menzili 320 km olarak açıklanıyor.
Otomobilin 0-100 km/s hızlanması 11,5 saniye. 100 kW DC hızlı şarj sistemiyle bataryanın yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşması yaklaşık 26 dakika alıyor.
Güncel fiyat: 1.645.000 TL
Kampanyalı fiyat: 1.605.000 TL
2. Fiat Grande Panda Elektrikli
Fiat Grande Panda'nın elektrikli versiyonunda 113 HP (83 kW) motor ve 44 kWh batarya bulunuyor. WLTP'ye göre 320 km menzil sağlayan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 11,5 saniyede tamamlıyor.
Grande Panda Elektrikli'nin maksimum hızı 132 km/s, ortalama enerji tüketimi ise 16,8 kWh/100 km.
Kampanyalı fiyat: 1.584.900 TL
1. Hyundai INSTER
Listenin zirvesinde Hyundai INSTER bulunuyor. Model, versiyona göre 97 veya 115 PS güç üreten elektrik motoruyla tercih edilebiliyor. Batarya seçenekleri 42 ve 49 kWh.
Bu bataryalarla WLTP menzili sırasıyla 327 ve 370 km'ye ulaşıyor. INSTER'ın 0-100 km/s hızlanma süresi 10,6 saniyeye kadar inerken 120 kW DC hızlı şarj sistemiyle yüzde 10'dan yüzde 80'e dolum yaklaşık 30 dakika sürüyor.
Güncel fiyat: 1.670.000 TL
Kampanyalı fiyat: 1.520.000 TL