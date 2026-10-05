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Kaynak: Haber Merkezi

Tahıl yüklü Türk gemisi Karadeniz’de saldırıya uğradı. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Romanya’daki yetkililerin açıklamalara göre dron ile yapılan saldırının ardından gemi batarken mürettebattan 11 kişi sağ kurtarıldı.

Digi24’ün haberine göre saldırıda yaralananlar Romanya’da helikopterle hastanelere taşındı. Diğer kazazedeler ise bölgeye gönderilen arama kurtarma gemileri tarafından kurtarıldı.

Geminin isminin ROYAL MAMMADOV olduğu öğrenildi.

Romanya kıyılarında geminin Ukrayna’dan İtalya’ya doğru ilerlerken saldırıya uğradığı kaydedildi.