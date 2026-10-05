Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon farkını açıkladı. Eylül ayında yüzde 1,84

artan enflasyon, yıllık bazda yüzde 29,73 artış kaydetti. Ekim ayı kira zam oranı yüzde 31,49 oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Babacan'ın "Enflasyonu bunlar bir patlattılar. Enflasyonu nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar" ifadeleri dikkat çekti.

Sözcü TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk olan Ali Babacan şunları söyledi:

"Zaten yüzde 30 civarında bir enflasyonla bu yılı kapatacağımız, herkesin beklediği bir şey. Tabii şu vahim. 2017'den bu yana tam 10 yıl oldu. Ülkede enflasyon tek haneye düşmedi, düşmüyor bakın. 10 yıldır tek hane için koydukları hedef de şu anda 2029. Bakın 2026'dayız. Daha üç sene sonra ancak tek haneye belki indirebiliriz diye hükümet açıklıyor.

Enflasyonu bunlar bir patlattılar. Enflasyonu nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Aldıkları kararların çoğu yanlış. Yapılması gereken işler yapılmıyor, atılması gereken adımlar atılmıyor ve enflasyon bir türlü düşmedi, düşmüyor. Şimdi TÜİK böyle açıklıyor ama Merkez Bankası da vatandaşa soruyor. Merkez Bankası'nın bir enflasyon beklenti anketi var. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketinde vatandaşımız diyor ki bir sene sonra dahi diyor enflasyon yüzde 45 olacak diyor. Bakın bugünden bahsetmiyoruz. 12 ay sonra enflasyon kaç olacak diye Merkez Bankası soruyor vatandaşımıza. Vatandaş da yüzde 45 diyor.

Beklenti kötü. Zaten enflasyon beklentisi yüksek olduğu sürece enflasyon düşmez. Enflasyon beklentisini yönetmek, enflasyonun kendisini yönetmek kadar önemlidir. Şu andaki iktidar enflasyon beklentisini de çok kötü yönetiyor."