Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali...

Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali...

Ekonomik modelleriyle tanınan Hintli otomotiv devi Tata, 5 bin 500 dolarlık başlangıç fiyatına sahip yeni sedan modeli Aeris'in şasi sağlamlığını kanıtlamak için sıra dışı bir teste imza attı.

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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 1

Bir damperli kamyondan üzerine 20 ton çakıl dökülen otomobil, tonlarca ağırlığın altından yapısal bütünlüğünü koruyarak çıkmayı başardı.

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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 2

Hindistan merkezli üretici Tata, yeni sedan modeli Aeris’in gövde direncini ve sıkıştırılmış doğalgazlı (CNG) yakıt sisteminin güvenliğini sergilemek amacıyla çarpıcı bir dayanıklılık testi gerçekleştirdi.

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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 3

Test kapsamında bir damperli kamyon vasıtasıyla otomobilin tavanına kademeli olarak 20 ton ağırlığında çakıl ve taş boşaltıldı.

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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 4

Ağırlığın etkisiyle adeta enkaz altında kalan araç, gösterinin ardından herkesi şaşırtan bir tablo sundu.

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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 5

TONLARCA AĞIRLIĞA RATMENGÜVENLİ KABİN HATTINI KORUDU

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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 6

Moloz yığını temizlendiğinde otomobilin tavan bölümünde deformasyonlar oluştuğu ve camlarının kırıldığı gözlendi.

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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 7

Buna karşın yolcu kabinindeki yaşam alanı formunu kaybetmedi, kapıları takılmadan açıldı ve motoru ilk anahtarla çalışan araç test sahasından kendi imkanlarıyla ayrıldı.

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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 8

Aeris modeli bu zorlu aşamadan önce derin su geçişi ve sert arazi parkurlarından da başarıyla geçmişti.

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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 9

TATA AERIS TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 10

2017 yılından bu yana yollarda olan Tigor modelinin baştan tasarlanmış hali olarak XAlpha platformunda yükselen Tata Aeris, 3.995 mm uzunluğa ve 2.450 mm aks mesafesine sahip.

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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 11

Araçtaki öne çıkan teknik detaylar ve donanımlar şu şekilde:

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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 12

Motor Seçenekleri: 1.2 litrelik benzinli ve CNG yakıtlı motor alternatifleri.

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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 13

Şanzıman: 5 ileri manuel veya otomatik vites seçenekleri.

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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 14

Güvenlik ve Teknolojisi: Tüm paketlerde 6 hava yastığı standart. Üst paketlerde 10.25 inç multimedya ekranı, kablosuz şarj, 360 derece çevre görüş kamerası ve havalandırmalı ön koltuklar.

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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 15

Siparişe açılan modelin Hindistan’daki başlangıç fiyatı manuel şanzımanlı Smart versiyonu için 529 bin rupi (yaklaşık 5.500 dolar) olarak belirlendi.

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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 16

Otomatik şanzımanlı ve CNG motorlu en üst Accomplished paketi ise 974 bin rupi (yaklaşık 10.200 dolar) seviyesinden satılıyor.

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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 17

Aracın ilk müşteri teslimatlarına 11 Ekim tarihi itibarıyla başlanacak.

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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 18
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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 19
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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 20
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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 21
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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 22
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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 23
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Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali... - Resim: 24
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