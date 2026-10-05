Bir damperli kamyondan üzerine 20 ton çakıl dökülen otomobil, tonlarca ağırlığın altından yapısal bütünlüğünü koruyarak çıkmayı başardı.
Çılgın dayanıklılık testi: Otomobilin üstüne 20 ton döküldü, işte son hali...
Ekonomik modelleriyle tanınan Hintli otomotiv devi Tata, 5 bin 500 dolarlık başlangıç fiyatına sahip yeni sedan modeli Aeris'in şasi sağlamlığını kanıtlamak için sıra dışı bir teste imza attı.Haber Merkezi
Hindistan merkezli üretici Tata, yeni sedan modeli Aeris’in gövde direncini ve sıkıştırılmış doğalgazlı (CNG) yakıt sisteminin güvenliğini sergilemek amacıyla çarpıcı bir dayanıklılık testi gerçekleştirdi.
Test kapsamında bir damperli kamyon vasıtasıyla otomobilin tavanına kademeli olarak 20 ton ağırlığında çakıl ve taş boşaltıldı.
Ağırlığın etkisiyle adeta enkaz altında kalan araç, gösterinin ardından herkesi şaşırtan bir tablo sundu.
TONLARCA AĞIRLIĞA RATMENGÜVENLİ KABİN HATTINI KORUDU
Moloz yığını temizlendiğinde otomobilin tavan bölümünde deformasyonlar oluştuğu ve camlarının kırıldığı gözlendi.
Buna karşın yolcu kabinindeki yaşam alanı formunu kaybetmedi, kapıları takılmadan açıldı ve motoru ilk anahtarla çalışan araç test sahasından kendi imkanlarıyla ayrıldı.
Aeris modeli bu zorlu aşamadan önce derin su geçişi ve sert arazi parkurlarından da başarıyla geçmişti.
TATA AERIS TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
2017 yılından bu yana yollarda olan Tigor modelinin baştan tasarlanmış hali olarak XAlpha platformunda yükselen Tata Aeris, 3.995 mm uzunluğa ve 2.450 mm aks mesafesine sahip.
Araçtaki öne çıkan teknik detaylar ve donanımlar şu şekilde:
Motor Seçenekleri: 1.2 litrelik benzinli ve CNG yakıtlı motor alternatifleri.
Şanzıman: 5 ileri manuel veya otomatik vites seçenekleri.
Güvenlik ve Teknolojisi: Tüm paketlerde 6 hava yastığı standart. Üst paketlerde 10.25 inç multimedya ekranı, kablosuz şarj, 360 derece çevre görüş kamerası ve havalandırmalı ön koltuklar.
Siparişe açılan modelin Hindistan’daki başlangıç fiyatı manuel şanzımanlı Smart versiyonu için 529 bin rupi (yaklaşık 5.500 dolar) olarak belirlendi.
Otomatik şanzımanlı ve CNG motorlu en üst Accomplished paketi ise 974 bin rupi (yaklaşık 10.200 dolar) seviyesinden satılıyor.
Aracın ilk müşteri teslimatlarına 11 Ekim tarihi itibarıyla başlanacak.