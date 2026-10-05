Kocaeli'de cadde ortasında dehşet: Anne ve kızını kalabalık grup darbetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, çocukları daha önce okulda kavga eden iki annenin tartışması şiddete dönüştü. Bir kadın ile kızının kalabalık grup tarafından darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken çocukların "Annemi bırakın" çığlıkları duyuldu.