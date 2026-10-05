Kaynak: İHA

Sivas kent merkezindeki Çayboyu Mahallesi çevresinde bulunan tarım arazileri, domuz sürüsünün hedefi oldu. Mısır ekili alanlara giren hayvanlar, tarlalardaki ürünlerde büyük çaplı kayba yol açtı.

Ürünlerini korumak isteyen çiftçiler, domuzların yeniden tarlaya girmemesi için arazilerde beklemeye başladı. Çiftçi İsmail Denizli de beraberindekilerle birlikte mısır tarlasının başında nöbet tuttu.

Geçtiğimiz akşam tarlaya gelen domuzlardan biri avlanırken, sürünün diğer üyeleri bölgeden uzaklaştı. Ancak tarlada hâlâ birkaç domuz bulunduğunu belirten Denizli ve beraberindekiler, hayvanları uzaklaştırmak için çalışmalarını sürdürdü.

Domuzların verdiği zarar nedeniyle ekili mısırların yarısından fazlasının telef olduğunu belirten İsmail Denizli, ürünlerini korumak için tarlada beklemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Denizli, "Mısır tarlamıza dadanan domuzlardan bir tanesi burada. Mısırlarımıza zarar verdikleri için bir tanesini vurmak zorunda kaldık. Birkaç tane daha domuz var şu an tarlada onların peşindeyiz. Emek harcadık mahsulleri ektik ama domuzlar sayesinde yarısından çoğu telef oldu. Bir tane domuzu avladık tarla da nöbet tutuyoruz. Mısırların hepsi hiç olmaması için bir çözümünü bulmak zorundayız" dedi.