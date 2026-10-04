Avuçlarıyla toprak taşıdı, yürekleri ısıttı: Bakan Çiftçi'den polise teşekkür

Hatay'da meydana gelen kazanın ardından yola dökülen motor yağının yeni bir kazaya neden olmaması için avuçlarıyla toprak taşıyan polis memurunun görüntüleri dikkat çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla polis memuruna teşekkür etti.