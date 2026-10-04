Açıklamada, kendilerini topraklarından uzaklaştırmaya yönelik girişimlere karşı mücadele mesajı verilerek, “Biz buradan gitmeyeceğiz” denildi.

Topraklarına yönelik müdahalelere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirten oluşum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Akbelen Danıştay önünde: “Topraklarımızı vermeyeceğiz”Akbelen Danıştay önünde: “Topraklarımızı vermeyeceğiz”Gündem

“Topraklar bizim, bizim kalacak!

Köylerimiz için gece gündüz nöbetteyiz. Bizi toprağımızdan söküp atmaya niyetlenenler iyi bilsin:

Biz buradan gitmeyeceğiz.

Toprağımıza nereden el uzatırsanız karşınızda bizi bulacaksınız. Gerekirse mücadelemizi köy köy, meydan meydan büyüteceğiz.

Bu topraklar bizim!”