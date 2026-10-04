Kaynak: İHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kadın ile kızı, cadde ortasında kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Çocuklar arasında daha önce okulda yaşanan kavga nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma, kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü.

Olay, Gölcük merkezindeki 19 Mayıs Caddesi'nde bulunan Adnan Menderes İş Merkezi önünde meydana geldi.

ÇOCUKLARIN KAVGASI NEDENİYLE TARTIŞTILAR

İddiaya göre, çocukları geçmişte okulda kavga eden iki anne cadde üzerinde karşılaştı.

Annelerden birinin, "Senin çocuğun benim çocuğumu neden dövdü?" diye sorması üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kalabalık bir grup, kadın ile kızına saldırdı.

'ANNEMİ BIRAKIN' ÇIĞLIKLARI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan şiddet olayı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde kadının yere düştüğü ve çevresindeki kişiler tarafından darbedildiği, kızının da saldırıya uğradığı görüldü.

Saldırı sırasında kızın ve küçük bir çocuğun, anneleri darbedilirken "Annemi bırakın" diye bağırdığı duyuldu.