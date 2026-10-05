2026 Ekim ayı kira artış oranı için beklenen gün geldi. Ekim'de uygulanacak tavan kira artış oranı belli oldu. Enflasyonun 1,84 açıklanmasıyla Ekim'de tavan kira artış oranı 31,49 oldu.
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklanması sonrası Ekim'de uygulanacak tavan kira artış oranı 31,49 oldu.Kaynak: Haber Merkezi
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Konutlar için kira zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip.
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Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılıyor.
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Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılıyor.
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