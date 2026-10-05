Yılmaz Erdoğan bile bu kadarını tahmin edemezdi

Adana Seyhan ilçesinde yaşanan bir hırsızlık Yılmaz Erdoğan’ın ‘Organize İşler’ filmini akıllara getirdi. Kapkaçı hırsız bir mağaza önünde bekleyen kadının çantasını kaptığı gibi kaçtı. Kadın yakalamak için var gücü ile koştu ama yakalayamadı. Motosiklete binerek kayıplara kaçtı.