Kaynak: İHA

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 1. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sol bacağından tabancayla yaralanan M.Ü.Y. (35), özel araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan şahıs, tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradığını öne sürdü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinde, şahsın kendi kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürerken, M.Ü.Y.'nin hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.