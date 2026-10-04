Kaynak: Haber Merkezi

Hatay'da bir trafik kazasının ardından yola dökülen motor yağının başka kazalara yol açmasını önlemek isteyen polis memurunun çabası gündem oldu.

Polis memuru, kayganlaşan yolun güvenli hale gelmesi için yol kenarından avuç avuç toprak taşıyarak motor yağının üzerine döktü.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN POLİSE TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polis memurunun davranışına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Hatay’da kaza sonrası başka kaza olmasın diye yola dökülen motor yağının üzerine avuç avuç toprak taşıyan fedakar polis kardeşim, vazifeni vicdani bir mesuliyet olarak gören hassasiyetin için yürekten teşekkür ediyorum.

Türk polisi; aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için her koşulda 'önce insan' diyerek fedakarca görev yapmaya devam ediyor.

İyi ki varsınız!"