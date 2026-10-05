Kaynak: İHA

Erzincan’da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte aniden soğuyan hava nedeniyle Esence Dağı ile Kızıldağ’ın zirveleri beyaz örtüyle kaplandı. Keşiş Dağı’nın zirvesi ve yüksek kesimlerinde de görülen kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

Kar yağışı sonrası beyazlaşan dağ zirveleri, Erzincan şehir merkezi ve çevresinden de görülebilir hale geldi.

Yaz dönemini yüksek rakımlı yaylalarda geçiren göçerler de koyun sürüleriyle dönüş yolculukları sırasında kar yağışına denk geldi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, yerel ve aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin edilirken, güney yönlerden esecek rüzgârın hafif, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor. Yağış sırasında rüzgârın yer yer kuvvetli esebileceği değerlendiriliyor.