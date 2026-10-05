Yeniçağ Gazetesi
05 Ekim 2026 Pazartesi
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim 2026)

Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim 2026)

Altın fiyatları, FED'in şahin politikaları ve tahvil faizlerindeki artışın baskısıyla yeni haftaya dalgalı bir başlangıç yaptı. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında rakamlar aniden değişti. Altının seyri ise Perşembe günü belli olacak.

Süleyman Çay Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim 2026) - Resim: 1

Altın cephesinde FED’in şahin politikası ve tahvil faizlerindeki artışla beraber yukarı hareketi sınırlanıyor. Bugün ise altın cephesindeki oynaklık dikkat çekiyor.

1 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim 2026) - Resim: 2

Yeni haftada ise altının seyrini belirleyecek gelişmeler yakından takip edilecek. ABD’de eylül ayına ilişkin ISM hizmet sektörü PMI verisi TSİ 17.00’de açıklanacak. 7 Ekim Çarşamba günü olacak. Fed, eylül toplantısına ilişkin tutanakları yayımlanacak.

2 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim 2026) - Resim: 3

8 Ekim Perşembe günü Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, TSİ 11.30’da İstanbul’da gerçekleşecek TCMB İstanbul Ekonomi Forumu’nda ekonomik görünüm üzerine açıklamalarda bulunacak. Buradaki mesaj ise altın piyasasını etkileyecek.

3 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim 2026) - Resim: 4

Haftanın ilk gününde altın fiyatları ise merak ediliyor. Ons altın gece yarısı yükselişin ardından sabah saatlerinde yüzde 0,20’yi aşan bir kayıp yaşadı.

4 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim 2026) - Resim: 5

. Son olarak 08.11 sıralarında ons altın yüzde 0,10’luk bir kayıpla 4 bin 136 dolar seviyesinde işlem kaydetti.

5 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim 2026) - Resim: 6

Gram altın TL tarafında ise yüzde 0,10’luk bir kayıpla güne 6 bin 537 TL seviyesinde başladı.

6 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim 2026) - Resim: 7

Kapalıçarşı altın fiyatları ise merak ediliyor. Kapalıçarşı’da gram altındaki kayıp ise yüzde 0,04 oldu.

7 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim 2026) - Resim: 8

Kapalıçarşı piyasasında altın fiyatları şu şekilde;

8 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim 2026) - Resim: 9

Gram Altın (Saat: 08:12:56)

Alış: 6.543,14 TL

Satış: 6.612,62 TL

9 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim 2026) - Resim: 10

Çeyrek Altın (Saat: 08:12:47)

Alış: 10.719,00 TL

Satış: 10.778,00 TL

10 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim 2026) - Resim: 11

Yarım Altın (Saat: 08:12:56)

Alış: 21.438,00 TL

Satış: 21.549,00 TL

11 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim 2026) - Resim: 12

Tam Altın (Saat: 08:12:56)

Alış: 42.744,00 TL

Satış: 42.972,00 TL

12 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim 2026) - Resim: 13

Gremse Altın (Saat: 08:12:56)

Alış: 106.071,00 TL

Satış: 106.920,00 TL

13 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim 2026) - Resim: 14

Has Altın (Saat: 08:12:55)

Alış: 6.576,02 TL

Satış: 6.592,84 TL

14 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim 2026) - Resim: 15

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

15 15
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro