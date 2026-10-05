Altın cephesinde FED’in şahin politikası ve tahvil faizlerindeki artışla beraber yukarı hareketi sınırlanıyor. Bugün ise altın cephesindeki oynaklık dikkat çekiyor.
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ekim 2026)
Altın fiyatları, FED'in şahin politikaları ve tahvil faizlerindeki artışın baskısıyla yeni haftaya dalgalı bir başlangıç yaptı. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında rakamlar aniden değişti. Altının seyri ise Perşembe günü belli olacak.Süleyman Çay
Yeni haftada ise altının seyrini belirleyecek gelişmeler yakından takip edilecek. ABD’de eylül ayına ilişkin ISM hizmet sektörü PMI verisi TSİ 17.00’de açıklanacak. 7 Ekim Çarşamba günü olacak. Fed, eylül toplantısına ilişkin tutanakları yayımlanacak.
8 Ekim Perşembe günü Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, TSİ 11.30’da İstanbul’da gerçekleşecek TCMB İstanbul Ekonomi Forumu’nda ekonomik görünüm üzerine açıklamalarda bulunacak. Buradaki mesaj ise altın piyasasını etkileyecek.
Haftanın ilk gününde altın fiyatları ise merak ediliyor. Ons altın gece yarısı yükselişin ardından sabah saatlerinde yüzde 0,20’yi aşan bir kayıp yaşadı.
. Son olarak 08.11 sıralarında ons altın yüzde 0,10’luk bir kayıpla 4 bin 136 dolar seviyesinde işlem kaydetti.
Gram altın TL tarafında ise yüzde 0,10’luk bir kayıpla güne 6 bin 537 TL seviyesinde başladı.
Kapalıçarşı altın fiyatları ise merak ediliyor. Kapalıçarşı’da gram altındaki kayıp ise yüzde 0,04 oldu.
Kapalıçarşı piyasasında altın fiyatları şu şekilde;
Gram Altın (Saat: 08:12:56)
Alış: 6.543,14 TL
Satış: 6.612,62 TL
Çeyrek Altın (Saat: 08:12:47)
Alış: 10.719,00 TL
Satış: 10.778,00 TL
Yarım Altın (Saat: 08:12:56)
Alış: 21.438,00 TL
Satış: 21.549,00 TL
Tam Altın (Saat: 08:12:56)
Alış: 42.744,00 TL
Satış: 42.972,00 TL
Gremse Altın (Saat: 08:12:56)
Alış: 106.071,00 TL
Satış: 106.920,00 TL
Has Altın (Saat: 08:12:55)
Alış: 6.576,02 TL
Satış: 6.592,84 TL
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.