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Kaynak: Haber Merkezi

Vatandaşların market, kira ve ulaşım gibi günlük yaşamda aldığı mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini gösteren eylül ayı verileri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon farkı duyuruldu Market raflarına ve maaşlara kadar birçok etkisi olacak.

TÜİK, eylül ayı enflasyon oranı yüzde 1,84'e gelirken yıllık enflasyon oranı ise yüzde 29,73 olarak açıklandı. Bu ayki verinin ağustos ayıyla aynı çıkması dikkat çekti.

Kira zam oranını etkileyen iki aylık ortalama ise yüzde 31,49 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 27,62 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,62 artış, ulaştırmada yüzde 35,10 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 39,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73, ulaştırmada 5,96 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,84 yüzde puan oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK YÜZDE 0,20 AZALDI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,20 azalış, ulaştırmada yüzde 2,79 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,71 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,05, ulaştırmada 0,49 ve konutta 0,33 yüzde puan oldu.

ENAG NE AÇIKLAMIŞTI?

ENAG, Eylül 2026 enflasyon verisini paylaştı. ENAG verilerine göre; enflasyon aylık yüzde 2,10 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 46,61 olarak açıklandı.

İTO ENFLASYONU KAÇ AÇIKLAMIŞTI?

İTO verilerine göre İstanbul'da eylülde perakende fiyatlarda aylık enflasyon yüzde 2,11'e geldi. Perakende fiyatlarda yıllık enflasyon ise yüzde 33,55 kaydetti. Eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 22,59 ile eğitim grubunda oldu.

ENAG, Eylül 2026 enflasyon verisini paylaştı. ENAG verilerine göre; enflasyon aylık yüzde 2,10 arttı.