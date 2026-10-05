Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye genelinde dijital güvenliği tehdit eden siber suç ağlarına karşı dev bir operasyonun düğmesine basıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının ortak koordinasyonuyla 61 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

5 GÜNDE 547 GÖZALTI, 155 TUTUKLAMA

Son beş gün içerisinde "Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında toplam 547 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 155’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 183’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Geriye kalan şüphelilerin yasal işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

ŞEYTANİ YÖNTEMLER DEŞİFRE OLDU

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz takibi, suç şebekesinin karanlık faaliyetlerini de gün yüzüne çıkardı. Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden sahte "ev, araba ve arsa satışı" ile "promosyon ödemesi" vaatleriyle vatandaşları tuzağa düşürerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Bunun yanı sıra zanlıların;

Müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynatarak bu sitelerin reklamını yaptıkları, Yasa dışı bahis sitelerindeki para transferlerine aracılık ettikleri, Kamu kurumlarına ve özel şirketlere ait web sitelerine yetkisiz erişim sağlayarak siber saldırı gerçekleştirdikleri belirlendi.

BAKAN ÇİFTÇİ: EKRANIN ARKASINA SAKLANANLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Operasyonun bilançosunu kamuoyu ile paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber suçlara karşı yürütülen mücadelenin tavizsiz süreceğinin altını çizdi. "Siber suçluların bağlantısını kopardık" diyen Bakan Çiftçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"61 ilde; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile siber suçlara yönelik operasyonlarımızı başarıyla gerçekleştirdik. Ekranın arkasına saklanıp milletimizin alın terine, çocuklarımızın geleceğine ve dijital güvenliğimize göz dikenlerin peşini bırakmıyoruz. Sanal dünyada izlerini gizlemeye çalışanların gerçek dünyada hesabını soruyoruz. Siber suçluların kurduğu düzeni bozuyor, bağlantılarını tek tek kesiyoruz."