Katıldığı televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle 17 Ağustos 2026’da tutuklanan Emekli Tuğamiral ve eski Deniz Harp Okulu Komutanı Türker Ertürk hakkında yeni karar açıklandı. 49 gündür tutuklu bulunan emekli Amiral Türker Ertürk hakkında tahliye kararı verildi.
Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında karar: Tahliye edildi
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49 gündür tutuklu bulunan Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında tahliye kararı verildi.
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