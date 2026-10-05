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Kaynak: Haber Merkezi

“Altın Çocuk” lakabıyla hafızalara kazınan Yeşilçam’ın usta isimlerinden Göksel Arsoy’dan 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Usta sanatçının cenaze töreninin 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleşeceği öğrenildi.

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

Göksel Arsoy, 15 Mart 1936’da Kayseri’de dünyaya geldi. Babası pilot Remzi Arsoy, amcası ise Türk müziğinin önemli bestekârlarından Yesari Asım Arsoy’du.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenim gördüğü sırada Yeşilköy Havalimanı’nda çalışmaya başlayan Arsoy’un hayatı, sinemaya adım atmasıyla değişti. Yapımcı Fuat Rutkay’ın yönlendirmesiyle, 1957’de Sırrı Gültekin’in yönettiği “Kara Günlerim” filminde kamera karşısına geçti.

"ALTIN ÇOCUK" LAKABINI YÖNETMEN HALİT REFİĞ VERDİ

Arsoy’a, kariyeri boyunca kendisiyle özdeşleşen “Altın Çocuk” lakabını yönetmen Halit Refiğ verdi. Özellikle 1960’lı yılların ilk yarısında çok sayıda filmde oynayan sanatçının öne çıkan yapımları arasında “Taş Bebek”, “Bulunmaz Uşak” ve “Şafak Bekçileri” yer aldı.

Oyunculuğun yanı sıra kendi adına bir film şirketi kurarak yapımcılık da yapan Arsoy, 2017’de yayımlanan “Altın Çocuk” adlı otobiyografisinde hayatını anlattı.

Göksel Arsoy, 1999’da 36. Altın Portakal Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne, 2024’te ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

1961 yılında Soley Arsoy ile evlenen sanatçının Gökhan ve Aşkım adında iki çocuğu oldu. Oğlu Gökhan Arsoy da babası gibi oyunculuğu seçti.